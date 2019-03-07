Google將在圖片搜尋結果置入可互動購物的廣告內容

Google Search依然是Google重要產品項目，而延伸自Google Search的圖片搜尋功能，目前也是Google列為重點發展項目之一。而在稍早說明中，Google產品管理暨購物部門副總裁Surojit Chatterjee表示將在圖片搜尋功能加入購物廣告與購物媒合項目，將讓使用者除了能透過圖片搜尋以關鍵字找到合適影像內容，更可能藉此增加廣告曝光或產品銷售機會。

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根據Surojit Chatterjee說明，未來將會嘗試在圖片搜尋功能加入可互動購物廣告內容，預計透過圖像比對方式在圖片搜尋結果置入合適廣告內容，例如使用者搜尋彩妝相關圖片內容時，搜尋結果中不但會出現各類與彩妝相關圖片，同時也會顯示與彩妝相關的廣告內容，更可吸引使用者透過互動方式進行線上購物。

由於目前此項內容仍處於測試階段，因此初期僅會先以美國境內服務推行為主，同時現階段也僅有少數廣告商加入合作，實際呈現內容並不算多，甚至在特定關鍵字詞搜尋結果也不見得會出現廣告內容。

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類似的作法，其實Google早在先前就已經在Google Search服務的搜尋結果置入類似廣告，當使用者輸入符合廣告商品關鍵字詞時，搜尋結果就會直接出現線上購物選項，甚至可以直接加入廣告商的購物車系統，另外也與餐飲外送服務合作，讓使用者能直接透過Google Search搜尋鄰近餐飲外送項目。

不過，此類廣告內容仍涉及與在地業者合作模式，因此不見得會出現在所有Google Search、圖片搜尋服務推行地區，目前主要還是以美國境內提供居多。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》