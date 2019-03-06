親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

「寶島時代村」確定復活 狂吸200人投履歷搶當村民

18年後，東港黑鮪與台灣燈會的交會

33歲維基之王！編輯300萬次 英文版三分之一都修正過

2019-03-06 22:14T客邦

分享

我們知道維基百科是由全球無數的自願者進行編輯的，因此，你很難知道你正在看的內容是由誰編輯的。但是對於美國版的維基百科來說，有很大的機會你看到的內容都由一位名叫Steven Pruitt的人編輯過，因為他修改了超過300萬次的編輯、撰寫了3.5萬篇的條目，英文版的維基百科有三分之一的內容他都經手過。

我們現在每天在網路上的生活，除了離不開Google之外，另外多少每天也都會用到一兩次維基百科。不管是查明星資料、歷史紀錄、連鎖快餐店甚至知名品牌，總是會在搜尋的時候，多少參考一下於搜尋頁面右側跳出來的維基百科內容。維基百科可以說上知天文、下知地理。那麼，這位Steven Pruitt又是何方神聖，可以編輯這麼多的內容？

Steven Pruitt初次被世界注意到，主要是2017年開始的。當年他被時代雜誌評選為網路上25位年度最有影響力的人之一，當時他才33歲，同年度被入選的還有J.K. Rowling、Donald Trump、BTS。

根據CBS News 的報導，這位Steven Pruitty本身是在美國海關與邊境保護局工作。他在維基上寫的第一篇文章，是在他於大學研究藝術史的時候，他對於歷史的熱情驅使他寫下第一篇維基百科的主題Peter Francisco。一直持續到現在，他已經修改了超過300萬次的編輯、撰寫了3.5萬篇的條目。Steven Pruitt表示由於他的母親於前蘇聯生長，因此深知知識自由的可貴。

他在過去13年裡頭，每天花三個多小時的時間對於維基百科進行研究、編輯以及寫作。由於維基百科的編輯是自願性的，因此他也沒有從這份工作上賺到任何的錢。他當然不可能上知天文下知地理，而由他的編輯歷史來看，有很多部分他在進行的是修正拼寫錯誤以及修改編輯格式。可以說是一位名副其實的「編輯」。不過，由於這其中有很多都是制式的工作，因此猜測他可能是利用程式的協助，來幫助他進行編輯。

而先前他聽說了關於維基百科上，在所有的傳記領域中，女性僅佔整個傳記領域比例的15%之後，他就開始努力新增一些關於重要女性的傳記條目，而經過幾年的努力下來，他新增了上百篇的內容，現在這個比例已經成長到了17.6％。

●新聞來源：mentalfloss

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

維基百科

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

「有趣的收入」 聊天網站Expensive Chat每個字都要錢

2019-03-04 17:49

臉書強迫拿你的手機號碼搜尋好友！不能取消引怨

2019-03-04 17:00

Messenger夜間模式偷偷登場 用這2步驟開啟幫你顧眼睛

2019-03-03 22:54

無痕瀏覽還幫你擋廣告 Firefox Lite安卓用戶獨享

2019-03-03 21:27

全球首破億IG品牌帳戶 《國家地理》經營策略曝光

2019-03-03 18:02

小心！網路釣魚郵件仿冒 Google 的 reCAPTCHA 驗證系統

2019-03-02 14:31

抖音在印度農村2.4億下載量 竟在城市面臨被封殺

2019-02-28 15:00

臉書Android版更新 沒用App也能關閉定位

2019-02-23 17:47

想當YouTuber？ 網紅建議：投入前想清楚

2019-02-21 23:35

「理科太太」效應 當YouTuber超夯

2019-02-21 23:35

IG最新功能是這個！ 網路直播平台恐受衝擊

2019-02-21 17:05

臉書跟進 開發AI晶片尬數位助理

2019-02-19 14:41

寶可夢涉「兒童色情」？YouTuber紛抱怨帳號被刪

2019-02-19 09:15

隱身地圖的超級嚮導！帶你看祕境、甚至逛上世紀奧運...

2019-02-17 12:00

別急脫單而成肥羊！港消委會：交友配對服務 2年投訴增5成

2019-02-15 14:52

切入不同市場應用需求 LinkedIn終於加入線上直播競爭

2019-02-14 09:27

上班族福音！Instagram於桌機版測試Direct訊息功能

2019-02-13 21:09

Netflix「智慧下載」功能開始進駐iOS版本 讓使用者更容易追劇

2019-02-13 10:50

Netflix智慧下載功能 開放支援iOS系統

2019-02-12 14:44

Google開始小規模測試AR版Google Maps導航功能

2019-02-12 14:15

微軟透過新工具 Bing搜尋引擎更容易找到網頁更新內容

2019-02-12 10:10

漫威《驚奇隊長》官網上線 重回1995年網站1.0時代

2019-02-11 18:43

國發會調查：年長者善用網路更快樂

2019-02-09 09:05

下令臉書自我克制！ 德：濫用市場優勢地位

2019-02-07 22:53

創立15週年，Facebook回顧過往發展歷程與亞太地區投入發展

2019-02-06 19:13

買美國貨更方便了 Amazon即日起支援繁體中文

2019-02-06 19:01

誰封鎖又刪你臉書好友？ 即時跳出提示訊息

2019-02-06 17:53

網路10大用語 跟不上也不用「涼涼」

2019-02-06 00:31

網路英文縮寫 卡到你了嗎？

2019-02-06 00:31

臉書15歲了 讓世界更讚？更對立？

2019-02-04 22:36

Netflix原創影音內容換上全新片頭動畫 詮釋不同觀看效果

2019-02-04 06:52

Google+個人版走入歷史 4月2日刪除內容停用

2019-02-03 20:45

貼上網址就能下載影片 Savieo支援34種常用網站

2019-02-03 19:38

Google確認今年4/2關閉個人版Google+ 仍保留企業內部使用版本

2019-02-02 07:56

Facebook證實將使Messenger、Instagram、WhatsApp可互傳訊息，但不會太快發生

2019-02-02 07:55

散布仇恨言論假新聞 臉書關閉印尼數百帳號

2019-02-01 20:13

臉書付費監看青少年？蘋果撤臉書研究App

2019-01-31 14:16

蘋果推免費課程 體驗攝影音樂等實務操作

2019-01-31 11:41

偏鄉提升100M寬頻覆蓋率 擬從五大場所著手

2019-01-30 19:42
看更多

熱門文章

破功了！老外困惑的台灣人常用密碼「ji32k7au4a83」

2019-03-06 17:44

小尺寸手機愛好者有福了 iPhone SE 2傳將在蘋果春季發表會亮相

2019-03-06 15:29

全新iPhone被換成二手維修機？ 網友揭密機身序號「M開頭」的秘密

2019-03-06 10:59

邁大步！中華電完成國內首次5G網路與手持終端無線連接

2019-03-06 14:49

5G手機紛紛亮相好糾結？ 想換手機快趁現在！

2019-03-06 20:18

Galaxy S10熱賣 換機潮湧現

2019-03-06 14:43

蘋果將開放副廠電池 iPhone享有原廠維修服務

2019-03-06 19:52

華為確認 P30 Pro將搭載潛望式結構設計的高倍光學變焦鏡頭

2019-03-06 13:08

三星Galaxy S10系列開賣擠爆旗艦店 螢幕越大賣越好

2019-03-06 12:40

康寧：應用在螢幕可凹折手機的玻璃製品設計難度更高

2019-03-06 13:00

三星S10台灣預購亮眼 較S9成長1.3倍

2019-03-06 14:06

小米證實台灣總經理李佳峰將於3/8離職，未來由香港營運總監兼任帶領台灣市場

2019-03-06 12:22

iPhone摺疊款有影 康寧傳攻可摺疊玻璃方案

2019-03-06 12:23

三星旗艦S10預購夯 逾500排隊人龍

2019-03-06 11:59

NCC擴大限縮陸製設備範圍 從4G擴大至廣播電視二類電信

2019-03-06 16:13

三星S10交機 早上7時已有500粉絲排隊領機

2019-03-06 12:47

抖音國際版全球下載突破10億次

2019-03-06 20:50

由AT&T收購之後 華納傳媒證實將近行大規模組織重整、裁員

2019-03-06 12:21

強調人工智慧加持的夜拍效果 Realme 3於印度正式揭曉

2019-03-06 13:03

三星Galaxy S10系列預購取貨 吸引逾600人排隊

2019-03-06 12:15

33歲維基之王！編輯300萬次 英文版三分之一都修正過

2019-03-06 22:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top