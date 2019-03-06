33歲維基之王！編輯300萬次 英文版三分之一都修正過

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我們知道維基百科是由全球無數的自願者進行編輯的，因此，你很難知道你正在看的內容是由誰編輯的。但是對於美國版的維基百科來說，有很大的機會你看到的內容都由一位名叫Steven Pruitt的人編輯過，因為他修改了超過300萬次的編輯、撰寫了3.5萬篇的條目，英文版的維基百科有三分之一的內容他都經手過。

我們現在每天在網路上的生活，除了離不開Google之外，另外多少每天也都會用到一兩次維基百科。不管是查明星資料、歷史紀錄、連鎖快餐店甚至知名品牌，總是會在搜尋的時候，多少參考一下於搜尋頁面右側跳出來的維基百科內容。維基百科可以說上知天文、下知地理。那麼，這位Steven Pruitt又是何方神聖，可以編輯這麼多的內容？

Steven Pruitt初次被世界注意到，主要是2017年開始的。當年他被時代雜誌評選為網路上25位年度最有影響力的人之一，當時他才33歲，同年度被入選的還有J.K. Rowling、Donald Trump、BTS。

根據CBS News 的報導，這位Steven Pruitty本身是在美國海關與邊境保護局工作。他在維基上寫的第一篇文章，是在他於大學研究藝術史的時候，他對於歷史的熱情驅使他寫下第一篇維基百科的主題Peter Francisco。一直持續到現在，他已經修改了超過300萬次的編輯、撰寫了3.5萬篇的條目。Steven Pruitt表示由於他的母親於前蘇聯生長，因此深知知識自由的可貴。

他在過去13年裡頭，每天花三個多小時的時間對於維基百科進行研究、編輯以及寫作。由於維基百科的編輯是自願性的，因此他也沒有從這份工作上賺到任何的錢。他當然不可能上知天文下知地理，而由他的編輯歷史來看，有很多部分他在進行的是修正拼寫錯誤以及修改編輯格式。可以說是一位名副其實的「編輯」。不過，由於這其中有很多都是制式的工作，因此猜測他可能是利用程式的協助，來幫助他進行編輯。

而先前他聽說了關於維基百科上，在所有的傳記領域中，女性僅佔整個傳記領域比例的15%之後，他就開始努力新增一些關於重要女性的傳記條目，而經過幾年的努力下來，他新增了上百篇的內容，現在這個比例已經成長到了17.6％。

●新聞來源：mentalfloss

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》