「有趣的收入」 聊天網站Expensive Chat每個字都要錢

Photo Credit: Expensive Chat 分享 facebook

企業家Marc Köhlbrugge推出了一款需要付費的聊天軟體Expensive Chat。而這款聊天軟體也如其名，在使用上非常的昂貴，因為每個「字元」都需要花錢；即使只是丟一個表情符號。

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🤑💬 Expensive Chat – Chatroom where you pay $0.01 per letter.



It's a social experiment to see what happens to a chatroom when it's not a free-for-all, but every message cost you cold, hard cash.https://t.co/Ss6fMzBhoF — Marc Köhlbrugge (@marckohlbrugge) 2019年2月28日

Köhlbrugge表示這是一個社教實驗，當聊天還需要費用、每一則訊息都要花錢時，在聊天的過程中使用者是不是會比平常更為冷酷。而該網站的左側底部有一個排行榜來顯示花費最多的帳號，但現階段已經有許多公司腦筋動得飛快，利用這個排行來達到廣告的效益。

翻攝：Expensive Chat 分享 facebook

而許多用戶在利用這個頁面嘗試做廣告的方式有很多種，有部分的人使用了一段時間來讓自己的名字出現在排行榜上；也有有的使用者「偷吃步」直接在使用者名稱上打上「請雇用我」，而他只花了美金1分（約0.33元台幣）。

So https://t.co/DbDFOadBtN may cost a cent per letter, but names are free...

This may be the best cent I have ever spent, thanks @marckohlbrugge! 🤔 pic.twitter.com/rKjesFeDJ6 — melody.dev 🌿🌙 (@pixelyunicorn) 2019年2月28日

Köhlbrugge將該網站定義成一個社交實驗，但有一則推特直白地表示，這網站就只是在看有錢的人講話。其實 Expensive Chat是一個蠻有趣的觀點及操作，畢竟使用者已經習慣將「聊天」作為理所當然的免費，當它變成付費，撇除廣告不談，人們是不是將會變得更冷漠。

Köhlbrugge認為這個網站在之後的營運上能夠有其他的方向，像是公眾人物能夠透過付費聊天並且選擇要如何運用這些所產生的費用資金。舉例來說，藝人能夠利用網站跟特定人聊天、宣傳或接代言進行任何宣傳活動，並告知網站聊天所產生的費用指定轉入某慈善機構。

但在此之前，使用者也許會好奇他們目前在這網站聊天所產生的這些費用目前運用在哪？這很好理解，因為這些費用目前都流向Köhlbrugge帳戶。 Köhlbrugge表示，當初他把這個社交實驗定位為「有趣的額外收入」。從這網站開始營運至今，共賺取了大約150美元。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》