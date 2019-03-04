臉書強迫拿你的手機號碼搜尋好友！不能取消引怨

社群龍頭Facebook。歐新社資料照 分享 facebook

你是否不斷被Facebook以各種通知要求綁定手機號碼來使用更「安全」的兩階段驗證？就在去年，Facebook承認使用者綁定的手機號碼，除了用來驗證帳號以外，還會拿來做廣告推廣而引起軒然大波。

現在，使用者又批評，Facebook說是用來兩階段驗證的手機還會拿來變成搜尋好友的方法，只要你輸入過手機號碼，任何人都能用這個號碼找到用戶的Facebook帳號，而且用戶還無法取消。

Facebook在說明中心文章提到，就算使用者沒有在個人檔案顯示出手機號碼，其他人仍可以用「上傳通訊錄」的功能，用手機號碼找到你並加好友。

先前甚至可以直接搜尋手機號碼來找人，在去年卻因使用者資料遭濫用， Facebook改為限定成手機通訊錄內的號碼才能加好友。

現在Facebook也開放使用者選擇用手機號碼找到用戶的範圍，預設是「所有人」，其他還有「朋友的朋友」或只有自己的「朋友」，卻沒有徹底關閉號碼搜尋的選項。

這也引起資安專家質疑，將原本作為資安的二階段驗證手機號碼挪作他用，不僅傷害了使用者的信任，進而弱化此防護手段，把手機號碼拿去更多地方使用也增加個資曝光的風險。甚至讓駭客攔截號碼，用偽造SIM卡（SIM Swapping）的方式突破使用者其他平台的二階段驗證帳號。

Facebook發言人則回應，這項設定（透過手機號碼搜尋用戶）不是新功能，只要是使用者加入過的手機號碼都會拿來做一樣的用途，並非只有拿特定功能（二階段驗證）綁定的手機號碼來使用。

被問到會不會提供取消綁定手機號碼的選項，Facebook僅回應不便透露未來的計劃。

但就連Facebook前資安長Alex Stamos都在Twitter呼籲把安全認證的手機號碼和容易走漏號碼的搜尋功能切開。自從Stamos去年中離開Facebook後，目前Facebook仍處於資安長從缺的狀態。

就算用戶沒有直接授權Facebook使用手機號碼，Facebook還是有可能從其他合作來源獲得，過去就曾有類似的使用者案例。既然Facebook沒有提供取消綁定的選項，目前最好的方法，可能是立即前往Facebook設定裡面把電話號碼搜尋範圍改成限定「好友」。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》