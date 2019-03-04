親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MWC新機搶先看
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 歹徒搜50萬逃逸

臉書強迫拿你的手機號碼搜尋好友！不能取消引怨

2019-03-04 17:00INSIDE

社群龍頭Facebook。歐新社資料照
社群龍頭Facebook。歐新社資料照
分享

你是否不斷被Facebook以各種通知要求綁定手機號碼來使用更「安全」的兩階段驗證？就在去年，Facebook承認使用者綁定的手機號碼，除了用來驗證帳號以外，還會拿來做廣告推廣而引起軒然大波。

現在，使用者又批評，Facebook說是用來兩階段驗證的手機還會拿來變成搜尋好友的方法，只要你輸入過手機號碼，任何人都能用這個號碼找到用戶的Facebook帳號，而且用戶還無法取消。

Facebook在說明中心文章提到，就算使用者沒有在個人檔案顯示出手機號碼，其他人仍可以用「上傳通訊錄」的功能，用手機號碼找到你並加好友。

先前甚至可以直接搜尋手機號碼來找人，在去年卻因使用者資料遭濫用， Facebook改為限定成手機通訊錄內的號碼才能加好友。

現在Facebook也開放使用者選擇用手機號碼找到用戶的範圍，預設是「所有人」，其他還有「朋友的朋友」或只有自己的「朋友」，卻沒有徹底關閉號碼搜尋的選項。

這也引起資安專家質疑，將原本作為資安的二階段驗證手機號碼挪作他用，不僅傷害了使用者的信任，進而弱化此防護手段，把手機號碼拿去更多地方使用也增加個資曝光的風險。甚至讓駭客攔截號碼，用偽造SIM卡（SIM Swapping）的方式突破使用者其他平台的二階段驗證帳號。

Facebook發言人則回應，這項設定（透過手機號碼搜尋用戶）不是新功能，只要是使用者加入過的手機號碼都會拿來做一樣的用途，並非只有拿特定功能（二階段驗證）綁定的手機號碼來使用。

被問到會不會提供取消綁定手機號碼的選項，Facebook僅回應不便透露未來的計劃。

但就連Facebook前資安長Alex Stamos都在Twitter呼籲把安全認證的手機號碼和容易走漏號碼的搜尋功能切開。自從Stamos去年中離開Facebook後，目前Facebook仍處於資安長從缺的狀態。

就算用戶沒有直接授權Facebook使用手機號碼，Facebook還是有可能從其他合作來源獲得，過去就曾有類似的使用者案例。既然Facebook沒有提供取消綁定的選項，目前最好的方法，可能是立即前往Facebook設定裡面把電話號碼搜尋範圍改成限定「好友」。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告Facebook

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

相關新聞

Messenger夜間模式偷偷登場 用這2步驟開啟幫你顧眼睛

2019-03-03 22:54

無痕瀏覽還幫你擋廣告 Firefox Lite安卓用戶獨享

2019-03-03 21:27

全球首破億IG品牌帳戶 《國家地理》經營策略曝光

2019-03-03 18:02

小心！網路釣魚郵件仿冒 Google 的 reCAPTCHA 驗證系統

2019-03-02 14:31

抖音在印度農村2.4億下載量 竟在城市面臨被封殺

2019-02-28 15:00

臉書Android版更新 沒用App也能關閉定位

2019-02-23 17:47

想當YouTuber？ 網紅建議：投入前想清楚

2019-02-21 23:35

「理科太太」效應 當YouTuber超夯

2019-02-21 23:35

IG最新功能是這個！ 網路直播平台恐受衝擊

2019-02-21 17:05

臉書跟進 開發AI晶片尬數位助理

2019-02-19 14:41

寶可夢涉「兒童色情」？YouTuber紛抱怨帳號被刪

2019-02-19 09:15

隱身地圖的超級嚮導！帶你看祕境、甚至逛上世紀奧運...

2019-02-17 12:00

別急脫單而成肥羊！港消委會：交友配對服務 2年投訴增5成

2019-02-15 14:52

切入不同市場應用需求 LinkedIn終於加入線上直播競爭

2019-02-14 09:27

上班族福音！Instagram於桌機版測試Direct訊息功能

2019-02-13 21:09

Netflix「智慧下載」功能開始進駐iOS版本 讓使用者更容易追劇

2019-02-13 10:50

Netflix智慧下載功能 開放支援iOS系統

2019-02-12 14:44

Google開始小規模測試AR版Google Maps導航功能

2019-02-12 14:15

微軟透過新工具 Bing搜尋引擎更容易找到網頁更新內容

2019-02-12 10:10

漫威《驚奇隊長》官網上線 重回1995年網站1.0時代

2019-02-11 18:43

國發會調查：年長者善用網路更快樂

2019-02-09 09:05

下令臉書自我克制！ 德：濫用市場優勢地位

2019-02-07 22:53

創立15週年，Facebook回顧過往發展歷程與亞太地區投入發展

2019-02-06 19:13

買美國貨更方便了 Amazon即日起支援繁體中文

2019-02-06 19:01

誰封鎖又刪你臉書好友？ 即時跳出提示訊息

2019-02-06 17:53

網路10大用語 跟不上也不用「涼涼」

2019-02-06 00:31

網路英文縮寫 卡到你了嗎？

2019-02-06 00:31

臉書15歲了 讓世界更讚？更對立？

2019-02-04 22:36

Netflix原創影音內容換上全新片頭動畫 詮釋不同觀看效果

2019-02-04 06:52

Google+個人版走入歷史 4月2日刪除內容停用

2019-02-03 20:45

貼上網址就能下載影片 Savieo支援34種常用網站

2019-02-03 19:38

Google確認今年4/2關閉個人版Google+ 仍保留企業內部使用版本

2019-02-02 07:56

Facebook證實將使Messenger、Instagram、WhatsApp可互傳訊息，但不會太快發生

2019-02-02 07:55

散布仇恨言論假新聞 臉書關閉印尼數百帳號

2019-02-01 20:13

臉書付費監看青少年？蘋果撤臉書研究App

2019-01-31 14:16

蘋果推免費課程 體驗攝影音樂等實務操作

2019-01-31 11:41

偏鄉提升100M寬頻覆蓋率 擬從五大場所著手

2019-01-30 19:42

你願意嗎？ Facebook承認每月付20美金 監視用戶手機動態

2019-01-30 07:30

YouTuber超好賺？囧星人引退、國外掀千萬訂閱頻道收購潮

2019-01-28 17:33
看更多

熱門文章

安卓機大逆襲！蘋果共同創辦人：我真的想要折疊機

2019-03-03 20:21

iPhone將可摺疊？三星傳把可摺疊面板樣本寄給蘋果

2019-03-03 21:21

Messenger夜間模式偷偷登場 用這2步驟開啟幫你顧眼睛

2019-03-03 22:54

觀點／純網銀上路在即，傳統銀行如何因應數位浪潮的衝擊？

2019-03-04 08:11

全球首破億IG品牌帳戶 《國家地理》經營策略曝光

2019-03-03 18:02

無痕瀏覽還幫你擋廣告 Firefox Lite安卓用戶獨享

2019-03-03 21:27

台灣之星挺北漂青年 推399元吃到飽優惠

2019-03-04 12:04

抖音海外版下載逾10億次 緊追臉書

2019-03-04 12:44

亞馬遜早期推出的物聯網應用產品－Dash按鍵，即將功成身退

2019-03-04 08:11

Sony推出新款CFexpress Type-B格式Tough系列強固記憶卡

2019-03-04 08:09

動眼看／中興打造的AXON 10是一款支援「4G+5G」的旗艦手機

2019-03-04 08:08

不只防摔 犀牛盾三星S10系列保護殼可客製燙金更時尚

2019-03-04 15:01

臉書強迫拿你的手機號碼搜尋好友！不能取消引怨

2019-03-04 17:00

LINE MOBILE月租抵漫遊省很大 新增美國上網也能抵

2019-03-04 12:48

中華電攜諾基亞展5G連線應用 體驗最新通信技術及VR

2019-03-04 14:26

LINE MOBILE國際漫遊 搶進美國

2019-03-04 14:35

《還願》慈姑觀音 反映70年代什麼民間信仰？

2019-03-04 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top