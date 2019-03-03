全球首破億IG品牌帳戶 《國家地理》經營策略曝光

Photo Credit: National Geographic 分享 facebook

IG成為時下社群行銷必爭之地，先前在IG上熱門的蛋照至今獲得5310萬個讚突破世界紀錄，而近日全球IG又誕生一項全新紀錄，來自美國的《國家地理》（National Geographic）所經營的IG帳號＠NatGeo，成為首個全球追蹤人數突破一億的品牌帳號。

雜誌轉型 社群經營策略：真性情的作品

《國家地理》至今共發佈19,537貼文，對於背後有龐大專業攝影師的他們來說，要照出海量攝影作品並非難事，不過以一間老牌雜誌來說，更重要的是他們已經用人數突破一億這件事，證明自己逐漸走向社群轉型成功之路。

自從1889年首次在《國家地理》雜誌發表照片以來， 這四年間他們積極把雜誌載體藉由網路轉移到社群工具上，並且讓攝影師與使用者之間產生更多連結，也讓《國家地理》的品牌觸及到全球更多用戶。

《國家地理》IG 背後經營策略是直接讓 130 多位攝影師共同維護帳戶，讓他們能隨時隨地直接將影像發在動態牆或是限時動態中，公司認為這種幾乎面對面的即時管理，能讓品牌帳號打造與眾不同的真實性。

《國家地理》雜誌雖然為傳統媒體出身，然而從背後攝影師共同經營起的帳戶卻跳脫以往雜誌的工作型式，其中一位攝影師 Aaron Huey 接受外媒《Adweek》採訪時表就說，過去雜誌出刊受到篇幅限制，且可能需要花上一年半的時間才能拍到 8 張至12 張雜誌規格的圖片，但同樣的時間花在 IG 上，花上同樣的時近也許可以說 30-50 個不同故事，可以傳遞的內容不再受雜誌格式所限制。

限時動態出現 顛覆拍攝習慣

除了動態牆單張、多張發布，IG 限時動態的出現也是一項顛覆雜誌攝影師拍攝習慣的新產物。對他們來說，過去每張照片需要費盡千辛萬苦構圖、取景、對焦、調色最終才能刊登雜誌上，但現在要在看到畫面當下立即分享圖文又是一項新挑戰。不過久而久之，幕後經營的攝影師們逐漸將限時動態視為長篇雜誌上作品執行中，一種探索鏡頭的過程。只需要按下介面快門簡單介紹拍攝情境、加入當下心情短句或是簡單自然小知識， 或是探索大自然的實錄過程，就能成為 IG 上一則有趣又動人的故事內容。

《國家地理》攝影師在限時動態上的拍攝實錄 分享 facebook

除了自然觸及，在《國家地理》IG 與品牌合作亦有不少成功案例，根據《國家地理》統計，與前年相比，2018 年社群廣告收入成長了80％，即便在文字中無法直接置入品牌主連結，但是得力於帳號難能可貴的真實、貼近自然，吸引大眾願意閱讀圖像背後的故事，引起更多共鳴，像是三星 S9+拍攝的向日葵花田與樂高極地探險系列的意象照，都是透過真摯、有溫度的文案成功協助廣告主傳達品牌精神。

慶祝IG粉絲破億，《國家地理》還發起募集活動讓粉絲們分享自己喜愛的《國家地理》照片，@NatGeo Instagram帳號上推出 24 小時比賽，邀請大家使用＃NatGeo100contest分享圖片在自己的動態牆上。官方除了在限時動態上投票，最終評審團也依照拍攝品質、創意、自我展現當作標準進行評分，入選者將獲得價值超過10,000美元東非坦尚尼亞野生動物園拍攝之旅，此次hashtag＃NatGeo100contest已累積超過十萬則貼文，再次將品牌 IG 擴散到更多角落。