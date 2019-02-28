抖音在印度農村2.4億下載量 竟在城市面臨被封殺

短影音社群抖音。（新浪微博照片） 分享 facebook 抖音已經是許多人日常生活中不可或缺，拿來消耗時間的社群軟體，在印度的下載量已經超過2.4億次，但它的名氣只限於貧窮的農村地區，居住在城市中的精英們大多都沒聽說過它。

據27日路透社報導，目前臉書和WhatsApp分別有3億及2億用戶，Twitter則有數百萬用戶，但是這三者被印度政客廣泛用於競選活動，抖音所屬的字節跳動公司市值就快超過750億美元，應用分析公司Sensor Tower的數據顯示，抖音目前在13億人口的印度擁有2.4億下載量，2019年與2018年一月相比，用戶增長超過12倍。

雖然下載數量非常多，但是大多數住在城市中的精英份子從未聽過抖音，少數聽過的人也只認為抖音是沒有重要內容的社群。新德里的科技分析師卡斯基廷表示，他關注抖音已經有九個月，他認為抖音在農村受到歡迎最重要的原因，就是相較於其他社群在介面上較為簡單，因此印度政黨也開始研究如何利用抖音影響更多農村中的選民。

然而有某部分人反對使用抖音，印度的訊息技術部長馬尼坎旦將督促聯邦政府將它封殺，他認為「少女及所有在抖音上的行為都非常糟糕，肢體語言十分不雅，人們正在以惡劣的方式模仿政治領袖」，目前印度政府已經要求抖音需改進審核制度，確保用戶年齡需超過12歲，也希望在新法規生效時必須遵守。面臨可能被封殺的抖音則尊重當地法律，並將營造一個安全與積極的社群環境視為頭等大事。