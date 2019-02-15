別急脫單而成肥羊！港消委會：交友配對服務 2年投訴增5成

2019-02-15 14:52 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



香港消委會去年錄得64宗有關交友配對服務的投訴個案，分別較2016及前年增加超過一倍及5成，大部分涉及服務質素，不少消費者反映服務名過於實，成效與預期落差大。消委會提醒，切勿倉卒選購交友服務，應先了解服務的範圍和承諾。

香港電台報導，其中一個案中，一名女士以2萬港元（下同，約2548美元）購買一間交友配對公司的高級會藉，獲保證每周可以約見該公司的高級男會員，額外還贈送半年會藉；但女子投訴指，每次約見都失敗，職員表示會面不成功可能因為她的相片不夠吸引人，遊說她購買該公司2.5萬元的專業攝影組合，女子拒絕並要求取消會藉及退回部分費用，卻遭公司置之不理。

另一個案中，一名女士繳交近3000元會費後，交友配對公司承諾按她的資料及擇偶條件配對，每日提供5位男會員資料，女子大部分都接受，但都未能成功會面，之後該公司的推薦男會員數目明顯減少。透訴指，該公司在網站聲稱擁有17萬單身會員，但職員透露，數目是指過往10年及包括東南亞會員的總數，女子認為受誤導，於是投訴。

另一名男投訴人先後支付888元及6000元，購買一間情侶配對公司的基本及升級會藉，但公司推送的女會員大部分年過50，有部分更有離婚和兒女紀錄，完全不符合其擇偶要求，公司更一度擅自從事主信用卡扣取款項。