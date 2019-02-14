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切入不同市場應用需求 LinkedIn終於加入線上直播競爭

2019-02-14 09:27楊又肇

轉由微軟收購的LinkedIn，稍早宣布推出自有線上直播服務LinkedIn Live，除了可讓用戶更容易了解，或是直接與LinkedIn帳戶人員聯繫之外，更能作為企業用戶進行線上財報說明，或是公司重大聲明應用。

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目前LinkedIn Live僅先在美國境內提供使用，並且暫時以邀請制形式進行測試，預期日侯才會對外開放成為正式功能。

而從過往LinkedIn有不少功能與介面均「致敬」Facebook，此次推出的LinkedIn Live其實某些程度也與Facebook旗下線上直播服務Facebook Live相仿，而服務背後將使用微軟旗下Azure雲端服務系統作為支撐，並且與包含Wirecast、WowzaMediaSystems在內線上串流技術廠商合作，藉此提供更穩固的線上直播服務品質。

而此次跨入線上直播應用競爭，LinkedIn自然不是為了讓用戶可以透過線上直播介紹自己，而是更方便讓其他業者、獵頭尋找更合適工作人員，同時也能直接透過線上直播互動方式進行跨地區面試，而針對企業用戶也能藉由LinkedIn Live服務進行線上財報會議，或是進行重大聲明發表。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LinkedIn

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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