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上班族福音！Instagram於桌機版測試Direct訊息功能

2019-02-13 21:09INSIDE

Photo Credit: Reuters
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每次在電腦上使用Instagram桌機版不方便聊天很苦惱嗎？Instagram釋出了一個新年禮物，稍早app研究員Jane Manchun Wong於Twitter上發表Instagram正在於桌機版測試了目前只有在行動設備上才有的訊息功能（Direct）。

目前，Instagram的桌機版本是行動設備的閹割版，最精簡的版本，只能夠顯示追蹤用戶的圖片。

Instagram也表示，目前並沒有針對桌機版有任何能夠上傳照片或是觀看限時動態的計劃，意謂著，想要體驗完整版的Instagram就只能使用行動設備了。Instagram於桌機版測試訊息功能對於某些族群的確是一大福音。

事實上，Instagram早在 2017 年就已經建立了一款名為Direct的獨立訊息軟體，已於六個國家進行測試；稍早研究員釋出的圖片更顯示Instagram對於Direct這個功能更加的重視。而這也有可能是為了Facebook 未來預計將Messenger，WhatsApp和Instagram Direct整合在統一平台的計劃鋪路。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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