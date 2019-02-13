LINE情人節特效打3組關鍵字 熊大兔兔來放閃

2019-02-13 08:46 中央社 台北13日電



通訊軟體LINE宣布首度針對情人節在聊天室中推出甜蜜特效，iOS系統手機和電腦版LINE更新到最新版本，在聊天視窗輸入「情人節快樂」、「愛你」或「愛妳」就可看到特效。

LINE在官方部落格發文表示，即日起至2月15日上午10時，用戶在LINE聊天視窗輸入3組關鍵字的其中一組，就會有超萌熊大和兔兔跳出來放閃，祝大家情人節快樂。

LINE指出，為了讓更多用戶能體驗到好玩的特效，這次加入了Mac和Windows電腦版，讓Android系統手機用戶能利用電腦版來玩玩看特效。