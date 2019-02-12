Google開始小規模測試AR版Google Maps導航功能

去年在Google I/O 2018期間展示的AR版Google Maps導航功能，稍早由華爾街日報記者David Pierce實際以早期測試版本於美國舊金山進行測試，藉此體驗透過擴增實境方式能否增加地圖導航正確性。

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相比傳統地圖導航模式，透過擴增實境方式指引左轉或右轉，甚至明確指示該往哪一個路口前進，對於多數難以分辨地圖方位的人而言，應該是相當便利。

因此在AR版Google Maps導航功能中，Google透過明顯的指引方向圖示，搭配Google Maps街景內容讓使用者可以更容易明白具體行進方向，不必擔心在複雜路口錯失正確行走方向。

不過，從David Pierce實際在舊金山以AR版Google Maps導航功能行走體驗，可以發現因為功能版本仍為早期設計階段，因此仍有一些反應遲滯情況，但預期在後續版本都會逐一做改善。

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目前AR版Google Maps導航功能僅先開放給小規模用戶進行測試，預期之後才會對外進行大規模測試，接著才會釋出正式版本功能。

而藉由將真實世界資訊與地圖服務整合，AR版Google Maps導航功能除了可以即時顯示當前路況是否塞車，甚至可以結合眾多資訊讓使用者以擴增實境方式確認前方是否右轉或左轉，同時也能透過擴增實境方式顯示所在位置的餐飲店家，或是特殊景點，甚至可清楚標示道路名稱，而不用像以前即便透過地圖導航卻還是無法分辨正確前進方向。

另外在新版功能設計中，使用者也能在Google Maps服務內呼叫Google Assistant，持續藉由人工智慧技術讓使用者更容易「探索」所處地區，例如主動推薦鄰近餐飲、景點，甚至配合個人喜好推薦合適內容，另外也能讓更多在地店家能藉由Google Maps服務媒合更多顧客。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》