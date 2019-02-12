微軟透過新工具 Bing搜尋引擎更容易找到網頁更新內容

為了讓Bing搜尋引擎能有更精準、更快抓取新版網頁內容，微軟稍早宣布將針對網站管理者、設計者、主機托管服務或SEO服務廠商提供新工具，透過主動提交資料加快Bing搜尋引擎抓取最新網頁更新內容效率。

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過往讓網路尋引擎抓取網頁內容的方式，多半是透過爬蟲機器人等方式擷取網頁內容資訊，進而讓搜尋引擎可透過擷取資訊比對查詢結果，但是對於網頁更新內容抓取效率，多半就要看搜尋引擎本身對於更新內容判定方式與再次抓取時間而定。

因此，為了讓旗下Bing搜尋引擎服務可以更快抓取網頁更新內容，微軟稍早開始向網站管理者、設計者、主機托管服務或SEO服務廠商提供新工具，透過主動提交更新網頁內容網址，讓Bing搜尋引擎可以更快知曉哪些網頁內容已經做了調整，透過爬蟲工具以外方式加快搜尋引擎提供更精準的網頁內容搜尋結果。

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而透過內容管理者主動提交更新內容，不但能減少搜尋引擎透過爬蟲工具比對網頁內容負擔，同時也能讓更多更新內容被搜尋引擎記錄，如此也能促進網頁搜尋結果排序最佳化，避 免讓網站更新內容難以被用戶搜尋情況發生。

不過，微軟方面也會針對網站垃圾內容進行篩選，減少搜尋結果出現非使用者期望內容的情況發生比例，另外也會依據網站建立時間與互動比例給予不同內容提交數量配額上限，意味維持長時間經營且獲得許多使用者信賴使用的網站將可獲得更多內容提交配額，藉此提昇網站內容可被搜尋引擎檢索曝光機率。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》