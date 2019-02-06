誰封鎖又刪你臉書好友？ 即時跳出提示訊息

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最近朋友告訴我，他知道Facebook好友有沒有解除好友、封鎖或是否恢復停用的帳號，原來以前流行的 Facebook外掛還一直持續有人使用著，令我相當意外，而這類工具通常被製作成瀏覽器的擴充功能形式，平常能在使用時自動監控好友名單變化，之前寫過Unfriend Finder介紹（不過跟接下來要介紹的這款不太一樣，且之前的版本已經無法使用），如果你想知道臉書好友有沒有對你解除好友，可以試著使用擴充功能即時收到提醒。

本文要介紹的「Unfriend Finder」是一款免費的Google Chrome外掛，主要功能很簡單，當有人從 Facebook好友名單刪除你，你會收到通知，當然如果封鎖一樣也會收到提醒。只是必須在被刪除或封鎖前使用 Unfriend Finder才有效果，畢竟外掛功能只是收集、比對你的好友名單變化，並沒有預知未來或回到過去的功能。

不過有些事或許不知道還比較快樂，畢竟 Facebook 預設情況下解除好友對方是不會收到任何通知的，這個設計也是為了讓使用者的心情不會大受打擊，也因此有個折衷的功能「保持距離」，在不解除好友的情況下減少看到對方動態（或讓對方也減少看到你的更新），其實是更圓融的方法。

擴充功能資訊

元件名稱：Unfriend Finder

適用平台：Chrome

程式語系：英文

官方網站：https://unfriend-app.com/

安裝頁面：從Chrome線上應用程式商店下載

使用教學

STEP 1

開啟Unfriend Finder的Google Chrome擴充功能頁面，點選「加到 Chrome」藍色按鈕進行下載安裝，安裝後會跳出一個廣告，關閉就能繼續使用。

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STEP 2

點選Unfriend Finder在右上角工具列的圖示，出現下拉式功能後按一下右上角的重新整理按鈕，Unfriend Finder就會開始記錄接下來有沒有新的好友邀請或被解除好友的情形。

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當有新的Facebook使用者接受你的好友要求，Unfriend Finder就會顯示綠色的數字，代表有新的好友變化。

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STEP 3

一旦被解除好友、封鎖或是有好友刪除Facebook帳號，很快地你就會收到瀏覽器的桌面通知，跳出Someone has unfriended you訊息代表有人可能已經將你解除好友（或是對方刪除帳號也會出現）。

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這時候右上角 Unfriend Finder 也會標示一個紅色數字，代表好友減少的數量。

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STEP 4

點選Unfriend Finder再按下「Go to Application」會開啟Unfriend App的官方控制台，這裡會顯示你被誰刪除好友，包括Facebook大頭貼和名稱，當然如果有新的好友也會顯示在這裡，不過因為新好友加入時Facebook就會出現通知，就也不需要用到外掛，主要還是查詢、記錄你有沒有被其他的使用者解除好友。

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不過這類工具依然還是有些隱私和安全性方面的風險，而且 Facebook 程式碼無時無刻都在更新變化，可能不一定一直可用，需要開發者持續維護和更新，這部份在使用時務必留意。

值得一試的三個理由： 1.當有聯絡人解除 Facebook 好友時可以收到桌面通知 2.有新的交友邀請被接受也會出現綠色數字 3.Unfriend Finder 會記錄新增或被解除好友的使用者資訊

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》