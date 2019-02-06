創立15週年，Facebook回顧過往發展歷程與亞太地區投入發展

創立於2004年，目前成長至全球每月用戶人數超過20億，並且收購包含WhatsApp、Instagram、Oculus VR等公司，同時期望藉由Internet.org服務等方式讓更多人可以連接上網的Facebook，至今已經邁入15週年，稍早更釋出過往發展時間軸，讓更多人了解Facebook從過去到現在的發展歷程，以及本身在亞太地區投入發展成果。

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最早在2004年成立時，是Facebook創辦人Mark Zuckberg仍在哈佛大學就學時期成立，初期僅限哈佛大學學生申請註冊，藉由過去Mark Zuckberg曾經打造且受爭議的「Facemash」網站程式為經驗打造。初期使用名稱其實為「Thefacebook」，甚至一開始索採用網址名稱也是「thefacebook.com」，直到2005年才以20萬美元價格買下現有「facebook.com」網域名稱，並且將服務名稱正式改為「Facebook」。

不過，Mark Zuckberg在哈佛大學的學長Cameron Winklevoss、Tyler Winklevoss與Divya Narendra，在後續指控Mark Zuckberg竊取其想法建立Facebook服務平台，最終在2008年以1200萬股作為賠償，藉此達成和解，而這些股權在Facebook後續首次公開募股上市後攀升達3億美元等同市值。

從2006年9月開始對外開放申請後，變開始有越來越多人在Faceboo上活躍互動，同時Facebook也逐漸吸引越來越多人加入，並且產生更多數據交換與內容流量，因而開啟Facebook龐大的廣告業務發展，甚至在智慧型手機與行動網路持續發展下，目前行動裝置廣告已經成為Facebook主要營收來源。

在組織規模逐漸擴大，Facebook也開始對外進行收購，包含眾人常用的WhatsApp、Instagram在內服務目前都已經成為Facebook所有資產，同時Facebook也開始運用旗下資源擴展線上社群以外項目，例如收購Oculus VR擴展虛擬視覺應用，並且藉由Internet.org設法以創新方式讓更多人可以輕易上網。

但隨著Facebook發展規模擴大，連帶產生的隱私、網路言論暴力，甚至假新聞、輿論所產生影響也形成相當大的問題，導致Facebook服務開始受到批評、質疑。而為了解決此類問題，Facebook也持續藉由關懷、協助等方式降低網路暴力，並且配合政府機構改善隱私與假新聞所造成影響。

而在亞太地區發展方面，Facebook在2009年於澳洲雪梨成立第一個亞太地區辦公室，隨後也持續推行平安通報站、安柏警報 (Amber Alert)，同時推動女性創業培訓計畫「#SheMeansBusiness」，以及新創支持計畫，甚至也選擇在新加坡設置亞太地區資料中心。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》