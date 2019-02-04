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Netflix原創影音內容換上全新片頭動畫 詮釋不同觀看效果

2019-02-04 06:52楊又肇

繼去年宣布更換全新使用字體與標誌之後，Netflix稍早宣布正式啟用全新原創影音內容片頭標誌動畫，將從即日起取代原本動畫效果。

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相比過往以白底紅字呈現Netflix標誌動態效果的設計，全新片頭動畫採用黑底、單一紅色「N」字母擴大散射形式呈現，藉此詮釋觀看內容即將開始的視覺效果，同時也意味原創內容將帶來更多彩繽紛的觀看體驗。至於片頭動畫音效部分，則是維持與先前相同聲音效果。

目前全新片頭動畫將從即日起套用在所有Netflix原創影音內容，藉此與授權使用內容做明顯區隔。

近年來，Netflix持續在原創影音內容強化發展，希望透過原創內容吸引更多觀看目光，並且達成服務平台獨佔效果，藉此確保更多用戶透過Netflix觀看內容。類似的作法，包含迪士尼、亞馬遜、蘋果或愛奇藝等服務平台也均有相同作法，因此也形成更多廠商在原創內容市場競爭。

不過，從相關數據研究顯示，目前在Netflix前50部熱門觀看電視劇中，幾乎超過一半是源自其他廠商授權，代表不少使用者依然習慣透過Netflix其他廠商授權使用電視劇或電影內容，因此Netflix也期望藉由原創影音內容扭轉此類使用模式，讓原創影音內容可以進一步成為公司主要營收來源，避免其他廠商授權使用內容左右公司未來營運方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫台獨

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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