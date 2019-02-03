貼上網址就能下載影片 Savieo支援34種常用網站

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介紹過不少網路影音下載工具，早期大部分只支援YouTube、Vimeo或Dailymotion這類專注於影片分享的空間，後來則多半為多合一下載服務，將網址貼上就能快速獲取影片下載鏈結，對於要保存線上影片來說很方便。當然大多數的服務都不會希望使用者將影片保存下來，畢竟可能牽涉到版權問題，但有些時候還是得備份、儲存影片，這些下載工具就能幫到忙，我更傾向使用不需要額外下載安裝軟體的線上服務。

根據過往經驗，通常網路影片下載服務會在一段時間後開始出現狀況或無法使用，這時候就得另覓他處，還好這類服務永遠都沒有少過，也確實有一定的需求吧！總而言之，只要挑幾個收藏到瀏覽器書籤備用即可，我特別喜歡支援多種影片來源的下載工具。

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本文要推薦的「Savieo」是一款免費線上影片下載服務，目前支援34種服務，包括大家常用的YouTube、Vimeo、Facebook、Twitter、Instagram、Twitch、Flickr、TED、Tik Tok抖音等等，可透過它下載的服務很多，網站也在首頁列出支援的完整服務列表，下載前可先確認一下自己要下載的服務有沒有列在其中。

Savieo特色是只要將下載的影片或音訊網址複製、貼上，網站就會擷取出檔案下載鏈結，包括可供下載的畫質、解析度、影音格式，Savieo本身沒有內建格式轉檔功能，提供的下載格式都是原網站開放的格式。

網站名稱：Savieo

網站鏈結：https://savieo.com/

使用教學

STEP 1

Savieo使用方法很簡單，開啟網站、將影片或音訊頁面的鏈結貼上，按下「Download」就能夠擷取出下載鏈結，操作時不用額外安裝軟體，即使是行動裝置應該也能夠正常使用。

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Savieo詳細列出所有支援的網路服務和網站，點選進入說明頁面，還會顯示支援的網址格式，如果你要下載的網路服務已在Savieo支援範圍，但卻無法順利下載，可以先到詳細頁面查看一下網址格式是否正確。

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STEP 2

下圖是我從Savieo下載Instagram貼文影片的範例，可以看到右側會顯示可下載的畫質，我測試了幾個IG帳號發現畫質和下載選項部分並不多，點選Download就能獲取影片檔案（如果仍在瀏覽器裡播放，可點選另存新檔）。

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試著改以YouTube網址進行測試教學，提供下載的格式就變得較多，包括高畫質HD、SD等等不同選項，一樣是點選Download獲取影片檔案，無法順利下載就在鏈結按下另存新檔。

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STEP 3

除此之外，網站也提供書籤工具列（Bookmarklet）讓使用者快速從任何網站取得影片，這個小工具的用法很簡單，只要把「Savieo Bookmarklet」拖曳至瀏覽器書籤列就能使用，當你遇到要下載的影片，直接點選該書籤即可帶入Savieo透過這項服務進行下載。

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值得一試的三個理由： 1.整合各種影音平台，支援 34 種不同的網路服務 2.直接貼上網址就能擷取出影片音訊下載鏈結 3.支援書籤工具列，將頁面網址快速帶入 Savieo

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》