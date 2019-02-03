Google+個人版走入歷史 4月2日刪除內容停用

2019-02-03 20:45 中央社 台北3日電



Google旗下社群服務Google+團隊今天正式通知個人帳戶的用戶，自2月4日起將無法再建立新的Google+個人資料、專頁、社群或活動，將於4月2日停用個人帳戶並陸續刪除內容。

Google+團隊去年12月發布公告表示，由於Google+一般使用者版本的使用率低，並在維護方面遇到種種挑戰，無法順利提供符合使用者期望的產品，因此將於2019年4月終止這項服務。

Google+團隊今天發出通知信，感謝用戶一路走來對Google+的支持，並說明用戶後續應採取的步驟，包含如何下載相片及其他內容。

Google+團隊表示，用戶所建立的Google+帳戶及所有Google+專頁都將於4月2日關閉，而Google+個人帳戶中的內容也將陸續遭到刪除。用戶相簿封存檔案中的Google+相片和影片，以及用戶的Google+專頁都將遭到刪除，建議用戶務必在4月之前下載並儲存相關內容。不過，已備份至Google相簿的相片及影片不會遭到刪除。

Google+團隊指出，從Google+個人帳戶、Google+專頁和相簿封存檔案刪除內容需費時數個月，因此部分內容可能會在這段期間留存。舉例來說，使用者或許仍可透過活動記錄查看Google+個人帳戶的部分內容；某些Google+個人內容也可能會在Google+一般使用者版本徹底刪除前，持續開放G Suite企業服務使用者查看。

Google+於2011年6月上線，被視為Google挑戰臉書（Facebook）的產品，但人氣始終比不上臉書。Google+應用程式介面（API）也被發現存有重大漏洞，捲入個資外洩風暴，Google因此宣布個人版Google+將走入歷史。