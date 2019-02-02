Facebook證實將使Messenger、Instagram、WhatsApp可互傳訊息，但不會太快發生

2019-02-02 07:55 聯合新聞網 楊又肇



在稍早公布2018財年第四季財報中，Facebook確認營收表現達169億美元，並且獲得68.8億美元淨利，創下Facebook單季最高淨利記錄，相比去年同期成長幅度達61%。此外，Facebook執行長Mark Zuckberg也確認未來將使旗下Messenger、Instagram與WhatsApp服務可相互傳遞訊息。

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不過，依照Mark Zuckberg的說法表示，Messenger、Instagram與WhatsApp服務可相互傳遞訊息的功能，至少要等到2020年以後才會正式推出，其中可能還需要一些時間作調整，同時也未透露具體運作模式。

而就Facebook公布財報數據，除了顯示2018財年第四季營收表現達169億美元，其中約166億美元營收源自廣告，約佔Facebook營收的98.3%，而行動廣告營收又佔整個廣告營收的93%，相比去年同期的行動廣告營收佔比為89%，顯示行動裝置市場發展對於Facebook將越來越重要。

在去年底時，Facebook的每日活躍用戶人數達15.2億人，每月活躍用戶人數則達23.2億人，相比去年同期又增加9%左右。

而計畫讓Messenger、Instagram與WhatsApp服務可相互傳遞訊息，代表Facebook希望行動裝置用戶可以更具體黏著使用，無需在不同服務之間頻繁切換，而可增加Facebook旗下服務使用時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》