Google確認今年4/2關閉個人版Google+ 仍保留企業內部使用版本

先前預告將提前關閉Google+消息後，Google稍早確認將會在今年4月2日開始先關閉個人使用的Google+服務，藉時將會刪除所有用戶帳號與相關資料，但向企業用戶使用的G Suite服務整合版本則仍會維持運作。

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根據Google說明，未來幾週內將會先將過往推行的Google+按鍵體換成Google帳號登錄按鍵，並且預計從2月4日起從線上社群服務移除整合Google+的評論回覆功能，另外使用者也將無法透過Google+服務建立個人資料、網頁、社群等內容。

而從3月7日之後，Google將會開始全面終止Google+嵌入其他網路服務平台功能，預計在4月2日之後全面關閉個人使用的Google+服務 (刻意不選擇在4月1日，應該是為了避免用戶以為是愚人節玩笑？)。

不過，若是面向企業端使用的G Suite服務用戶，基本上還是可以使用企業版Google+，但僅限企業內部溝通聯繫使用，同時未來幾週內將會獲得更新。

Google在去年10月證實旗下社群服務Google+因漏洞問題，導致將近5000萬餘人的個人隱私資料外洩，後續則再確認發現另一個API漏洞問題，使得Google決定將此項服務提前至明年4月關閉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》