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至今被騙20年 寶可夢訓練師小智「原來是渣男」

2019-01-28 15:30聯合新聞網 綜合報導

近年來以Pokemon Go遊戲風彌全球的寶可夢其實面世已有一段時間，從漫畫、卡通到遊戲，寶可夢已透過不同的形式參與了許多人的童年(或成年)記憶。今日PTT中一篇發文揭開了一段寶可夢的黑歷史，鄉民指稱「今天是小智欺騙比鵰的20周年！」

小智剛收服比比鳥時的合影，之後比比鳥進化成了比雕。photo credit:...
小智剛收服比比鳥時的合影，之後比比鳥進化成了比雕。photo credit: 神奇寶貝百科
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網友在PTT發文敘述寶可夢訓練家小智在收服了比比鳥後，飛行系神奇寶貝比比鳥跟在小智身邊盡心盡力，順利進化成了比雕(或稱大比鳥)。「期間不知道幫小智多少次忙，飛到高空幫忙找人，或是找火箭隊的蹤跡(神奇寶貝被抓走)，根本萬用工具人」。可是自從在1999年1月28日播出的卡通中，小智把比雕放在常磐森林裡要它保護野生同伴波波、比比鳥，並留下一句「等辦完事情以後，我馬上就會回來!」至今長達20年，小智不知道為何都還沒回常磐森林找比鵰...形容小智的行徑根本惡意放生、欺騙夥伴。

網友提供截圖表示小智在20年前的今天放生了比雕，至今都沒回常磐森林找比鵰。圖擷自...
網友提供截圖表示小智在20年前的今天放生了比雕，至今都沒回常磐森林找比鵰。圖擷自 PTT
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網友看到這段指稱後也提供佐證，截圖神奇寶貝百科的「小智的大比鳥」篇章畫面，「小智看到這場景決定將大比鳥放歸野生環境…並向大比鳥承諾自己辦完事後很快就回來。」

20年過去了，說好的「很快就會回來」呢？photo credit: 神奇寶貝...
20年過去了，說好的「很快就會回來」呢？photo credit: 神奇寶貝百科
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看完這段長達20年的寶可夢歷史，鄉民們的傷心往事也被勾起「幫比鵰QQ」、「幫QQ 以前看到這段有點傷心的」，認為「比雕越想越不對勁」。除了批評小智「亂放生動物」是「專門騙寶可夢感情」的「渣男」，也推斷身為寶可夢訓練家小智一直只能亞軍「沒奪冠就是因為比雕魔咒！」。

雖然有人為小智說話「20年了小智依然沒有拿到聯盟冠軍」表示是真的還沒忙完，但網友也質疑鳥的壽命能有幾年，20年過去比雕「都轉生成神鵰當楊過的座騎了好嗎？」，或者「人家中間說不定有回去只是不想讓觀眾知道悲傷的結局」。

討論串沸沸揚揚，大家都為比雕感到心有不甘，卻也懷疑發文的網友「你等這天發文是不是等很久了」、「原po等了20年是不是！一生只督小智一人」。

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