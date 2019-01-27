出國購物撿便宜 比較蘋果產品不同國家售價

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前幾天的文章提到比價，再來談一個可能很多人會遇到的情境，那就是出國買3C產品，就我個人來說，我曾有過幾次出國購買Apple產品的經驗，有時扣掉匯差、退稅等等價格真的比在台灣購買還要划算，只是還是得考量到最重要的「保固維修」問題，還好Apple產品大多數是全球保固，也就是不管購買地區只要有Apple直營店就能送修，當然像iPhone就比較特殊，屬於地區保固（簡單的識別方式就是有插SIM卡的會認你的購買國家），只能在購買地進行維修，因此在海外入手Apple商品就得先做好功課。

搞清楚保固方式後，如果你想買的Apple商品和台灣售價有差，而且也正好要出國旅遊，就可以考慮趁此機會購買一下。以往查價格的方式多半是透過Apple官網，切換不同國家就能查詢當地的產品售價，最近發現一個更好用的Apple商品比價網站推薦給會出國購物的朋友參考。

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本文要推薦的「The Mac Index」比價網站非常有用，詳細列出每一項Apple產品在不同國家蘋果直營店的官方售價，還會分成含稅、未稅價格，依照使用者選擇的貨幣單位自動換算，使這些價格能互相比價對照。

透過The Mac Index才知道原來不同的Apple商品在不同國家定價也有如此大的落差，舉例來說，MacBook售價最低的地區是加拿大，iPhone則是美國，購買HomePod最便宜的地區是澳洲，如果是配件的話因為售價較低價差就會比較不明顯，不過也是能稍微了解一下。

介紹就不說太多，直接走進這個網站看看吧！照著圖文介紹讀者朋友應該會更清楚易懂。

網站名稱：The Mac Index

網站鏈結：https://themacindex.com/

使用教學

STEP 1

開啟 The Mac Index 網站先別急著瀏覽，第一件事是從右上角「Currency」選擇你要對應使用的貨幣單位，這裡也有新台幣 TWD 可以選擇，選好之後網站內的價格就會換算成台幣。

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首頁的搜尋框可快速搜尋Apple產品，The Mac Index並沒有提供分類選單，除了直接搜尋，點選搜尋框最右側的下拉式按鈕也會看到完整產品列表。

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STEP 2

首頁列出三項目前最新的 Apple 商品，包括 iPhone XS、iPad Pro 或 MacBook Air，如果有在追蹤 Apple 資訊的話應該知道這三項就是最近發表會新推出的商品，可以看到底下的不同國家售價排名，排名越前面的代表價格越低，黑色數字是匯率轉換後的新台幣售價，原貨幣價格會標註於下方以灰色數字顯示。

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STEP 3

點選產品後會有更多細部的規格可以查看，例如最新的MacBook Air 就有分為128GB、256GB不同容量的 SSD 硬碟，使用的都是第八代 Core i5處理器，另一台價格較低，最主要的差異在於有沒有Retina顯示器。

底下一樣會列出不同國家售價，可以看到目前全新的MacBook Air售價是加拿大最便宜。

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The Mac Index 最棒的一個設計是點選商品後會在側邊欄顯示完整售價清單，更方便讓使用者對照，可以看到舊款MacBook Air在中國售價最低，相較於台灣來說價差可以達到幾千元左右，如果是更高單價的 Mac Pro 價差就會很有感！不過仔細比較後發現每個地區的定價真的都不太一樣，主要都是某幾樣商品便宜，或許也是針對不同的市場需求訂出的價格差異。

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STEP 4

在The Mac Index首頁下方會有完整的Apple產品分類，包括iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、Apple TV 和 iPod。

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如果不想買電腦或手機，其實出國買買配件也是不錯的，而且體積較小也更容易攜帶，不過稍微查了一下各種配件在不同國家的定價，發現價差並不是非常顯著，若是搭配免稅或折價券可能會稍微便宜一點。

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STEP 5

將游標移動到價格上方，會看到價格代表的意思，其中也會列出該國家含稅價格及稅率，舉例來說，澳洲的 HomePod未稅價格轉換後大約是新台幣一萬元，加上10%稅金就會到達$11,126售價，每個國家會課徵的消費稅也不太一樣，如果有免稅的話還是多花點時間才能撿到便宜。

分享 facebook 如果想買Apple商品，建議也可以先閱讀一下「Apple Buyer’s Guide」，它可以幫你找出購買蘋果產品的最佳時機，告訴你現在是不是適合入手。

值得一試的三個理由： 1.快速查詢 Apple 商品在不同國家的售價 2.可選擇你的主要貨幣單位，所有價格自動轉換 3.價格由低到高排序，更容易找出最便宜實惠的購買地區

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》