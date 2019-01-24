臉書改版社團沒簽到會被踢？ 大家都被騙了

2019-01-24 16:49 聯合新聞網 綜合報導



「爆料公社」擁有133萬位成員，管理員要求大家要趕緊簽到，否則新版臉書將會揪出互動低或到訪率低的成員。 圖／取自爆料公社 分享 facebook

近日各種不同的臉書（Facebook）社團管理員興起浪潮，發文要求入團的社員們留言簽到，來因應臉書改版主動抓出無互動的「潛水客」，以避免被踢出社團，失去成員資格。不過有科技新媒體「電腦王阿達」闢謠「一切只是誤會」，「蘋果仁」也說「其實管理員抓不到潛水社員…」。

臉書不公開社團「爆料公社」擁有133萬位成員，管理員陸續要求大家要趕緊簽到，否則新版臉書將會揪出互動低或到訪率低的成員，「臉書最近改版，如果加入社團沒有留言按讚互動會自動移到「已邀請」名單，方便管理員踢出社團，現在臉書連潛水社員都幫忙找好了XD！」，管理員更提醒網友們若想繼續留在社團，記得常簽到、留言、按讚，「以免想找都找不到」。

根據香港知名生活科技資訊網站「unwire.hk」指出，事實上臉書官方將被邀請的社團成員，但從未到訪過的人，轉至『已邀請』名單，臉書不會再把這類別的人數算進社團總人數，所以社團總人數會呈現下滑趨勢。

unwire.hk推測，近來諸多臉書改版導致社團總人數下降，應是管理員們著急之下張貼「自動刪除會員」等用詞，表達過於強烈，讓廣大的社團網友們深信不疑，成了以訛傳訛。

有網友實測，如果被變成「已邀請」狀態，還是能閱看不公開或秘密社團的貼文，只是不能瀏覽社團成員名單，如果用戶再重新按一次「加入群組」，就可回歸為正常成員。

香港臉書官方也表示，「臉書未有新功能或新規矩去自動刪除群組會員，各大社團的呼籲均有誤導成份」。