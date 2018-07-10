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打擊假新聞支持新聞媒體 YouTube有新招

2018-07-10 13:34中央社 紐約9日綜合外電報導

圖片來源/StockSnap.io
圖片來源/StockSnap.io
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為確保平台新聞內容真實可信，Google旗下影音分享平台YouTube今天表示，已採取若干措施來打擊不實資訊、支持新聞媒體，包括在搜尋結果旁附上簡短文字敘述供用戶預覽。

YouTube今天表示，將會讓「權威性」的新聞來源更加醒目，特別是在有突發新聞事件發生的時候。

發生在這種情況的時候，YouTube將在影音搜索結果旁附上相關新聞報導的簡短文字以供預覽，同時警告事件仍在發展，可能產生變化。

美聯社報導，YouTube這些措施目的是為打擊在有槍擊事件、天災及重大事件發生後，隨即激增的不實影片。

例如，拉斯維加斯2017年10月發生至少59死的大規模槍擊事件後，YouTube出現若干影片號稱能「證明」這起槍擊事件根本沒發生，是找「危機演員」（crisisactors）演出的。這類影片還登上熱門搜尋榜。

發生這類事件時，傳統影音不會那麼快出，因為新聞媒體必須花時間製作、查證內容並製作高品質影片。YouTube為解決漏洞，決定以提供文字敘述的方式來提供立即且正確的資訊。

YouTube產品部主管莫漢（Neal Mohan）告訴美國有線電視新聞網（CNN），他們在17國推出這項新功能，且「期盼能在未來幾個月將這個數字翻倍」。

但對於何謂權威性的新聞來源，YouTube沒有提出未具體描述。

莫漢表示，YouTube不光只是羅列一份簡單的可信新聞媒體清單，他強調權威的定義「易變」，還警告說，他們不會單靠YouTube人氣消息來源下結論。

對於YouTube的新措施，美國非營利新聞智庫波因特學院（Poynter Institute）的曼特札里斯（AlexiosMantzarlis）表示，在搜尋結果上方秀出文字敘述片段，是「審慎向前邁進好的一步」。

但他擔心，假新聞影音不用透過搜尋就會出現在YouTube建議清單之中。

他說，Google用真人來剷除假新聞，會比靠電腦演算來的好。

假新聞YouTube

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