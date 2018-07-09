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稍減弱仍是強颱！瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台

下載IGTV影片 貼上鏈結IGTV Downloader快速儲存

2018-07-09 23:04免費資源網路社群

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IGTVInstagram 在今年六月新推出的應用程式，同時也宣布 Instagram 活躍使用者突破十億人次大關，雖然一開始不太清楚特點是什麼，只覺得在 IG 裡感覺很礙眼，時常跳出通知，後來才知道 IGTV 將對手鎖定在 YouTube，計畫要讓影片內容邁入另一階段。IGTV 出現後每個使用者都是一個頻道，不受 Instagram 原有影片長度限制，可上傳最長一小時的直立式行動影片，讓創作者有更好的發揮空間。

之前介紹過一些 Instagram 相片影片下載工具，例如：Saveig、DownloadGram 和 InstaBro，在 Instagram 限時動態部分也可以匿名檢視和下載，例如：Storiesig 和 Chrome IG Story，隨著 IGTV 越來越多人使用，或許也會開始有人問 IGTV 影片是不是也能下載？

當然任何分享到網路上的東西都可以被獲取，無論是圖片或影片，本文要介紹的免費工具「IGTV Downloader」是一款可快速下載 IGTV 影片的網路服務，只要從手機端複製 IGTV 影片鏈結，再打開 IG Downloader 貼上即可下載影片。

不過類似下載服務並不保證可以永久使用，可能隨著 IGTV 修改就會發生問題，如果有需要的話不妨試試看，若它不再可用也可從 Google 搜尋看看類似工具。

網站名稱：IGTV Downloader

網站鏈結：https://www.igtvloader.com/

使用教學

STEP 1

首先，先從手機版的 Instagram App 開啟 IGTV 功能，找到要下載的影片後，左下角有四個按鈕，點選「…」然後按下「複製連結」。

複製連結後要把鏈結傳到你的電腦，無論使用任何方法都沒問題。

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STEP 2

接著回到 IGTV Downloader，把複製的 IGTV 鏈結貼上，點選「Search」搜尋。

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STEP 3

搜尋後下方會顯示「Download now!」按鈕，點選就可下載該 IGTV 影片檔案。

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這是透過 IGTV Downloader 下載後於電腦上使用 QuickTime Player 播放的情形。

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值得一試的三個理由：

1.將 IGTV 影片下載後從電腦播放

2.貼上 IGTV 鏈結後可轉為影片下載按鈕

3.操作方式簡單，無須額外安裝軟體或應用程式

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

InstagramIGTV

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

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