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你是Gmail用戶嗎？ 保護隱私2招自保

2018-07-09 06:12聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

全球媒體大幅報導，Google讓上百家app開發商存取用戶Gmail郵件內容，引起軒然大波。Google證實，第三方應用程式開發商可以存取Gmail、1.5億用戶的收件夾。換句話說，Gmail使用者的信件內容，都可能會被Google或與其合作的應用程式業者看光光。

Google解釋，讓外部app開發商存取Gmail郵件是為了讓用戶享有更方便的服務，且Google訂有一套嚴格、多階段的審查流程來確保企業及消費者隱私。Google也多次重申，不會隨便讓app業者存取Gmail郵件，且Google自己也沒有偷看用戶信件。

Google建議，Gmail用戶可到安全設定檢查頁面，了解連接個人帳號的應用程式，並取消不希望共享數據的程式，直接移除第三方應用程式存取權。

KPMG數位科技安全服務負責人、執行副總謝昀澤表示，這種「用Google教你的方法，解除你對Google隱私侵犯疑慮」，難以擺脫google本身對隱私保護的責任，更難保證類似事件以後不再發生，因為無論使用者權限如何設定，Google才是郵件資料庫的最高管理者。

謝昀澤表示，郵件使用者暫時難以完全擺脫使用公用郵件系統的隱私疑慮，但是可以盡量自保，包含：1、將重要的郵件附檔，自己以具備足夠複雜度的密碼加密。2、不使用公用郵件系統，傳送具有商業價值的公務資料。

另外，謝昀澤提醒，除了mail資料外，使用者放在google drive、iCloud、 Dropbox等公用雲端儲存空間上的無數私密資料，更是商業大數據行銷公司、網路惡意駭客的最愛，過去的隱私外洩事件層出不窮，未來也一定不會少。

Google旗下電子郵件服務Gmail被踢爆開後門，讓第三方軟體開發商檢閱用戶的...
Google旗下電子郵件服務Gmail被踢爆開後門，讓第三方軟體開發商檢閱用戶的郵件內容。記者侯永全/攝影
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