Spotify希望藉由輕量版爭取發展中國家用戶成長機會

日前宣佈向免費用戶開放手機聆聽音樂服務後，Spotify稍早再次針對發展中國家推出名為Spotify Lite的輕量版服務。

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不僅是智慧型手機、行動網路普及國家使用者偏好透過手機聆聽音樂，就連發展中國家的使用者也有相同偏好，因此看上此商機的Spotify稍早便針對發展中國家使用模式，推出名為Spotify Lite的音樂串流服務。

相比一般版服務，Spotify Lite取消播放率達320kbps的高品質聲音選項，同時App實際佔用空間僅為15MB，同時也取消離線下載播放，以及Spotify Connect功能應用，因此無法對應投放至連網電視或藍牙喇叭播放功能，僅能透過手機設備播放。

而在發展中國家推行此項服務，自然是希望藉由輕量版服務吸引更多用戶，並且增加更多營收機會。

除了目前面臨更多串流音樂服務加入市場競爭，Spotify同時也面臨用戶成長幅度落後Apple Music等同性質服務危機，同時在正式掛牌上市後也必須藉由更多獲利模式爭取成長，藉此說服更多投資者，因此目前除了持續與唱片業者合作，同時也擴大吸引更多創作團體、獨立歌手加盟，藉此吸引更多支持獨立音樂創作的用戶加入使用。

Spotify現行整體用戶人數達1.7億、付費用戶人數達7500萬人，未來將有可能在兩年內讓付費用戶人數超過1.5億人規模，但相比Apple Music目前付費用戶人數達5000萬人的成長趨勢，或許仍有可能會被蘋果「彎道超車」。