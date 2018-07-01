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Chrome擴充功能 快速下載Facebook影片

2018-07-01 16:03免費資源網路社群

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預設情況下 Facebook 影片是不允許被下載的，之前寫過一篇下載 Facebook 影片超簡單方法教學，但後來也無法使用，不過仍有不少獲取影片檔案的方法，例如 Mydowndown 就是其中一個影片下載工具，其實類似的工具很多，Google 一下就會有一堆軟體或服務，而我認為最好的方法是不用額外安裝任何程式，至少很多時候都可以透過瀏覽器擴充功能完成工作。

本文要介紹的「FBDown Video Downloader」是一款 Facebook 影片下載器，其實就是 FBDown.net 的 Google Chrome 擴充功能，瀏覽器安裝後，開啟臉書影片時就會偵測到影片下載鏈結，可以選取要下載的畫質，畫質越好，影片檔案也會越大。

不過有時候 FBDown Video Downloader 無法一次就偵測到影片，必須重新整理網頁，但整體來說操作方式還算簡單，至少只要點幾下就能取得 Facebook 影片，也比很多服務可能沒更新維護就無法使用來得好一點，如果你需要從臉書下載影片，可以試試看這個擴充功能。

擴充功能資訊

元件名稱：FBDown Video Downloader

適用平台：Chrome

程式語系：英文

官方網站：https://www.fbdown.net/

安裝頁面：從 Chrome 線上應用程式商店下載

使用教學

STEP 1

以 Google Chrome 瀏覽器開啟 FBDown Video Downloader 擴充功能頁面，點選右上角的「加到 CHROME」藍色按鈕將外掛下載、安裝到瀏覽器。

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STEP 2

開啟 Facebook 影片頁面後，點選右上角的「FBDown Video Downloader」按鈕會開始偵測頁面上的影片鏈結，如果出現空白或找不到影片等問題，可以試著播放影片或重新整理網頁。

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通常在重新整理網頁後，再次點選「FBDown Video Downloader」按鈕就會找到影片。如果影片有多種不同解析度，也會分別顯示不同大小，畫質越好，影片容量會越大，點選後方的下載按鈕會跳轉到 FBDown.net 。

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STEP 3

回到 FBDown.net 後，點選影片下方的「Download Your Video」開始下載影片。

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如果影片還是出現於瀏覽器中，而沒有跳出下載提示，在影片上方點選滑鼠右鍵，選取選單中的「另存影片…」就能將影片另存新檔。依照你使用的瀏覽器不同，可能顯示出來的功能也不太一樣。

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STEP 4

成功透過 FBDown Video Downloader 將 Facebook 影片下載到電腦以 QuickTime Player 播放。

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值得一試的三個理由：

1.協助使用者下載 Facebook 影片的 Google Chrome 擴充功能

2.在影片頁面重新整理後就能選擇下載的影片解析度

3.操作方式簡單，Windows、macOS 或 Linux 皆可使用

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

FacebookChrome

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

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