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翻牆回大陸很難？快帆免費VPN超順暢且無流量限制

2018-06-24 20:03免費資源網路社群

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有一段時間我持續付費租用海外某個 VPN 服務，原因並非價格，而是這家公司提供的連線節點中罕見有中國大陸，免費資源網路社群有不少來自中國的讀者，我通常在調整網站後會測試不同國家連線到網站的順暢程度，也必須確認網站能不能在中國正常開啟，但如果沒有居住在當地，還是能透過「跳板」模擬連線，因此 VPN 對我來說比較像是站長工具，只是要「翻牆」回中國大陸卻是一件蠻困難的事情。

另一方面這幾年中國有許多的影片音樂平台，雖然資源充沛，但大多礙於版權等原因僅限於中國用戶瀏覽使用，如果想要瀏覽這些網站（或遊戲），就必須使用中國 IP 位址才行，當然突破限制的方法很多，不過不在本文探討範圍，且在授權上也是不合法的，要跨區使用這些影音服務時請務必注意。

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不過我想還是會有許多朋友會需要用到中國大陸的 VPN，本文要介紹的「快帆」是一款相當值得推薦的選擇！快帆 VPN 提供中國在內等諸多國家節點，繞過網路限制，在高速且無限制的情況下瀏覽中國或全球各地的網站，相對於一些國外 VPN 來說，快帆更重視亞洲使用者的連線速度，在測試後確實可以獲得不錯的連線加速效果。

快帆另一大特色是支援多種平台，包括：iOS、Android App，還有 Windows、Mac 桌面端的應用程式下載，如果使用 Android TV 或電視盒子也有對應的安裝程式，因此不用複雜設定，只要一鍵就能開關連線，選擇要使用的 VPN 節點。

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應用程式資訊

程式名稱：快帆

程式語系：中文

作業系統：iOS、Android、Windows、macOS、Android TV

官方網站：https://www.speedin.cc/

免費下載：iOS | Android | Windows | Mac | Android TV

以上 iOS、Android、Mac 版應用程式下載鏈結直接連往 App Store 和 Google Play，其餘版本請從官方網站取得最新版下載鏈結。

使用教學

STEP 1

接下來我使用 Mac 電腦版作操作示範。

從 Mac App Store 可以取得「快帆 VPN」應用程式，或者從官方網站下載 .dmg 格式的安裝檔，下載後開啟即可開始使用。

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STEP 2

快帆 VPN 應用程式介面設計相當簡單，幾乎只要一鍵即可切換開關，不過使用前我們還是先來認識一下操作方式。

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點選右上角「登入」可以輸入 Email、密碼使用你的個人帳戶，不過電腦版目前還無法直接註冊，必須下載 iOS 或 Android 應用程式才可獲取帳號，註冊後回到電腦版登入，如果你想付費升級 VIP 或使用更多節點必須經過此步驟。

但如果你單純想使用快帆的免費節點，不用註冊登入也可使用。

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STEP 3

點選主畫面的「選擇線路」會看到快帆提供的伺服器一覽，免費方案只有部分中國線路可以選擇，建議直接選擇醉上方的「自動選路」，會在連線時選擇最快的伺服器。

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STEP 4

此外，快帆還有一個相當有用的「智能模式」，預設情況下為關閉，這是什麼呢？簡單來說，開啟智能模式後只有對中國區域的網站或網路服務進行加速，其餘海外網站將不會經過跳板連線。

大家都知道從中國無法連線到 Google、Facebook 或 YouTube，但你可能又同時希望使用快帆的 VPN 連線到部分中國影音平台，這時候就能開啟智能模式，僅對於中國網站使用 VPN 功能，其餘網站仍使用原有的連線方式，就不會對使用上造成困擾。

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STEP 5

點選主畫面的「開啟加速」後會開始連線，Mac 使用者會看到權限提示，點選 Allow 允許將快帆新增到 VPN 設定中。

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測試後發現快帆的連線速度快，而且使用上相當順暢，雖然我沒有瀏覽影音平台，但在一般網站瀏覽上幾乎是沒有太大問題的。如果想要結束 VPN 連線，只要回到主程式然後點選中間的「斷開」就能結束連線。

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經過測試，透過快帆 VPN 連接到中國伺服器確實成功拿到中國的 IP 位址，使用相關服務查詢可以看到 IP 位址的國家和城市為中國大陸。

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快帆 VPN 主要側重於中國伺服器，但也有提供海外地區，包括美國、加拿大、香港、台灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、柬埔寨、澳洲、英國、德國、荷蘭等國家，不過限制 VIP 使用，因此免費用戶僅能使用部分中國線路，其實真正提供中國 VPN 的服務不多，我認為相當有用，有興趣「翻牆」回到中國大陸的朋友不妨試試。

值得一試的三個理由：

1.中國大陸免費 VPN 服務，速度快、沒有流量限制

2.支援 Windows、Mac、iOS、Android 及 Android TV

3.智能模式開啟後僅在瀏覽中國網站才透過 VPN 連線

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

VPN

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

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