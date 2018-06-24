Google更新個人帳號管理模式 用手機就能簡單改

因應近期歐盟GDPR全新個人隱私使用政策上路，Google稍早也將每天至少數十億人使用的Google帳號管理模式作了更新，讓使用者更容易檢視個人帳戶使用情況，並且讓使用者能更容易設定、調整個人隱私如何被各項服務使用，同時也能讓使用者更清楚個人使用裝置、綁定付款方式、交易細節與訂閱內容等細項。

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目前新版Google管理介面將先針對Android手機釋出更新，使用者將可在Android手機內的「設定」選項中找到「Google」分類，進入後點按「Google帳戶」項目即可進行「個人資訊」、「資料和個人化安全性」、「使用者和分享內容」，以及「付款與訂閱」項目細節調整，同時確認個人Google帳號在網路上使用情況。

而Google表示，今年內將會接續針對網頁及iOS平台釋出更新，讓更多使用者能方便管理個人帳號使用情況。

在新版設定項目中，使用者可以隨時透過關鍵字搜尋索要查找項目，而無需在眾多選項中逐一點按，同時在「首頁」項目中也會顯示近期隱私政策更新項目，或是建議如何提昇個人帳號安全等提示，另外使用者也能快速確認個人Google One儲存空間等訂閱服務使用狀況。

同時在隱私設定項目中也提供更直覺、簡單理解的方式，讓使用者了解個人資訊內容將如何被使用，同時也會適時提醒建議將個人帳戶從不再使用的舊裝置上移除，或是刪除未經授權使用個人帳戶資料的應用程式。

另外，在全新增加的支援專區內，Google也提供常見問題內容讓使用者可快速尋求解答，或是透過線上Google專家提供各類疑難雜症解決方法，同時系統也能提供按步協助使用者設定個人隱私如何被安全地使用的服務，藉此讓使用者更明白哪些個人隱私會被取用，而哪些內容則是會被安全保護。