用戶破10億！ IG推新影音平台尬YouTube

2018-06-21 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



超過10億名用戶的社群媒體Instagram將邁入影音串流領域，20日宣布影音平台「IGTV」應用程式，試圖與YouTube一別苗頭。

臉書所屬的社群平台Instagram公布「IGTV」應用程式，讓用戶可以製作更長的影片，從1分鐘增加到10分鐘。有大量觀眾的帳號可以張貼長達1小時的影片。

Instagram執行長希斯卓姆（Kevin Systrom）在舊金山發表會上表示：「青少年現在看電視的時間比5年前減少40%，影音是時候邁步發展了。」

希斯卓姆表示，Instagram在2010年成立時是個主打分享照片的應用程式，2012年被臉書收購，如今帳號數目已超越10億。他希望IGTV成為創意中心，讓無名小卒也能成為網路紅人。

這種情況已在YouTube出現，谷歌12年前已17.6億美元收購，YouTube影音平台宣稱有18億名用戶。

這是Instagram效仿競爭者的最新舉動，這次要與谷歌的YouTube比拼。臉書和Instagram之前模仿Snapchat的「故事」（stories）功能，讓用戶分享照片，24小時後就會消失。

Instagram打算利用名人效應吸引年輕用戶和企業廣告，IGTV已和多位網路紅人簽約，包括麗麗龐斯（Lele Pons），她在IG有超過2500萬名追蹤者，在YouTube有逾1000萬名訂閱戶。