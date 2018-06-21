Instagram每月活躍用戶破10億 藉全新服務IGTV吸引更多使用黏著

稍早於舊金山舉辦活動中，Instagram宣布旗下每月活躍用戶已經突破10億人，成為Facebook另一個每月活躍用戶人數達10億人規模的應用服務。而為了吸引更多人使用，Instagram也推出全新獨立影音應用服務IGTV，並且在原本的Instagram服務中提供串接，透過各類影音內容增加使用者觀看黏著度。

分享 facebook

與先前已經在Instagram推出最多1分鐘長度的短影片形式不同，IGTV提供不限影音長度的拍攝效果，同時使用者也能像YouTube擁有個人專屬頻道，並且與Instagram帳戶連動，一旦粉絲選擇追蹤特定對象，即可連帶追蹤其IGTV頻道內容。

而與一般影音平台不同，IGTV將著重與手機裝置結合，因此拍攝風格也會以直向影片內容為主，並且讓整體畫面以手機螢幕最大範圍呈現。在觀看介面中，IGTV欲社會自動播放隨選影音內容，使用者也能透過「推薦 (For You)」、「追蹤 (Following)」、「熱門 (Popular)」，以及「繼續觀看 (Continue Watching)」分類觀看不同影音內容，同時也能在影音內容底下留言回應，或是轉發分享給他人觀看。

Instagram預期將能藉由IGTV讓使用人數繼續成長，同時預期未來也會藉由IGTV服務形式銜接更多廣告宣傳業務，甚至也預期結合更多名人、內容創作效益，持續吸引更多用戶觀看黏著。

分享 facebook

分享 facebook