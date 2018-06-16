商用也可免註冊 免費下載Videezy上千個HD、4K影片素材

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現在大家都知道找圖可以去免費圖庫，如果不想要品質低落、看起來很制式的圖片，可以透過像 PickPik、Everypixel 或 Imaiges 具備人工智慧技術的圖庫工具搜尋，找出更適合使用於設計開發或社群的素材。圖片相對於影片或音樂音效來說是比較容易尋找的素材類型，而且在製作上也較為容易一些，影片無論是取景、拍攝或後製都更耗費時間，因此願意提供免費影片的網站也沒想像中那麼多。

本文要推薦的「Videezy」提供大量免費高畫質 HD、4K 影片素材，主題分門別類，影片數量應該有數千個以上！不過 Videezy 網站內的影片並非全部都是免費提供，標示為 Pro 的影片素材必須以點數購買才能下載，還好可下載的免費影片不少，除此之外，Videezy 和之前介紹的 Brusheezy、Vecteezy 來自同一家公司。

如同其他的影片素材網站，Videezy 同樣提供搜尋、分類等功能，在瀏覽時為了確保有最好的效率和速度，可先預覽影片縮圖，點選後開啟影片播放器，從線上直接觀看影片，也會標記影片格式、解析度和幀率（FPS）。

要注意的是如果從 Videezy 下載免費影片素材，可使用於個人或商業用途，但免費使用必須標示出處來源，若付費就不受此限制，詳細的計費方式可以參考購買頁面。

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使用教學

STEP 1

開啟 Videezy 後直接以搜尋方式輸入要查找的影片關鍵字，或是前往分類頁面，類似一個檢索頁的感覺，從這裡找到所有影片分類。

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STEP 2

從影片分類頁面會看到所有影片素材預覽，要注意的是上方會有一部分由贊助商提供的贊助內容（白話一點就是廣告，點過去購買 Videezy 會有收益），下方才是網站真正提供的影片素材。左上角標示綠色 Pro 的是付費素材，其餘則可以免費下載，無須註冊。

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STEP 3

直接從影片詳細頁面可以線上播放、預覽，下方會標示格式、解析度和幀率，建議下載影片前可以點選「License Info」查看授權資訊。

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點選右側的按鈕「Free Download」即可獲取影片原始檔案。

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STEP 4

前面有提到，Videezy 標示為綠色 Pro 的影片素材代表必須付費購買才能下載，通常下載一次為 1 credit ，依照每次購買的額度在單價上也有所差異，最便宜可以到單一點數 $4.90 美元。

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值得一試的三個理由： 提供上千個 HD、4K 影片素材免費下載，主題分門別類 分為免費和付費素材，免費使用必須標註出處來源 適用於個人或商業用途

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》