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免寫程式！將Google Analytics熱門文章 排程寄指定信箱

2018-06-13 16:03梅問題

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不少經營網站的朋友，都會使用Google Analytics流量分析工具，透過Google Analytics的流量分析，透過數據立即可知道，目前網站的流量狀況為何，以及有那些文章是較受歡迎的，甚至還可知道，網站的訪客的年齡層、性別，以及所使用的瀏覽器是什麼，雖然說透過Google Analytics可以清楚知道網站的每個細節，但每個資訊則分佈在不同的分類中，因此有時就得跳來跳去的看，且還需登入Google Analytics的後台才可觀看。

其實倒不用這麼麻煩，Google Analytics內建就有提供報表寄送的功能，且還可將所需的報表合併後，再設定報表的格式、寄送頻率，一旦設定好後，就免到Google Analytics的後台，每天透過Email，就可收到自己所設定的報表資訊，且不用再跳來跳去，就可看到自己想看的數據內容啦！至於要怎來作設定，現在也一塊來看看囉！

Step1

首先進到Google Analytic的後台，點選「行為 / 所有網頁」。

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Step2

從這邊就可看到，目前較受歡迎的文章，而預設是10筆，這時可點下方的下拉選單，更改顯示筆數，最多為5000筆，一般梅干都設定在500或1000居多。

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Step3

由於這時只會顯示網址，但透過網址實在難以一眼就看出，到底是什麼文章，所以這時可在「次要維度」中，再加一個「網頁標題」。

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Step4

這樣就可將這二個資訊，合併在一起啦！

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Step5

接著再點右上的「共用」。

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Step6

再輸入收件者信箱、報表的格式，以及寄送的頻率。

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Step7

當排程好後，可在「資料檢視」中的「定期寄送的電子郵件」中查看。

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Step8

進入後，就可看到目前所設定排程的報表有那些，以及寄送的收件者，同時透過後方的動作，可更改寄送的頻率或刪除。

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Step9

當收到報名表，就可透過Excel將檔案開啟，而梅干選擇CSV，讓梅干可再多後續的利用，因此只要時間一到，就會收到每日報表，完全不用再登入後台，立即可掌握網頁的流量資訊，是不是超方便的呀！

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《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲授權轉載。》

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