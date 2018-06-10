小隋棠全裸獻第一次 驚收10萬鑽戒超狂！

2018-06-10 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李姿瑩 ╱即時報導



寧寧今天舉辦簽書會。圖/尖端出版提供 分享 facebook

17直播主「小隋棠」寧寧今天在板橋舉辦寫真集「真心為寧」簽書會，這是她首度拍寫真，大尺度全裸為自己留下紀念。寧寧獻出自己的「第一次」，銷量也開紅盤，衝上三家書店排行榜冠軍。但她日前卻遇到粉絲惡意大量下單，希望能換得跟她獨處的機會。

該粉絲先下訂100本寫真集，私訊寧寧要求見面，疑似想要她陪吃飯和伴遊，並放話「不同意就不去取貨」。寧寧直覺粉絲行徑怪異，選擇放棄100本的訂單，幸好不久後有虛擬貨幣廠商買下這100本，還邀請她去沖繩簽書，讓她直呼好運。

她投入直播產業1年，坦言為了達到業績壓力頗大，曾經播到凌晨4點都沒下線。她最佳紀錄在平台排名前20，收入可達6位數，但她不以此自滿，希望衝到前10名。她靠著神似隋棠和腰部的Hello Kitty圖案闖出知名度，幾乎每天都花至少5分鐘彩繪出腰上的Kitty，已經維持這個習慣5年。