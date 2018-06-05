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臉書與逾60手機廠商分享用戶資料 專家：鎖匠分鑰匙給所有人

2018-06-05 12:01世界日報 編譯陳韻涵／綜合4日電

臉書(Facebook)過去十年來與至少60家手機等設備製造商簽署數據共享夥伴協議，可在未經用戶同意的情況下分享用戶資料，用以研發訊息和「讚」等熱門功能。臉書從未公開說明這類夥伴關係，引發質疑臉書保護使用者隱私且恐違反2011年與聯邦貿易委員會(FTC)達成的隱私權協議。

臉書隱私保護再生爭議，60個手機等製造商可分享用戶資料。 歐新社
臉書隱私保護再生爭議，60個手機等製造商可分享用戶資料。 歐新社
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紐約時報報導，共享臉書用戶資料的設備製造商包括蘋果、亞馬遜、黑莓、微軟和三星，且各方的夥伴關係早在臉書應用程式(App)盛行前就已行之多年。臉書允許這些夥伴企業在使用者未同意的情況下獲取他們的朋友資料，就算使用者不願與外部企業共享訊息，臉書一樣照給不誤。部分設備製造商甚至可在臉書使用者封鎖分享訊息後，取回該使用者的個人資訊。

臉書3月爆發政治顧問數據公司「劍橋分析」(Cambridge Analytica)濫用數百萬名客戶資料醜聞；臉書高層當時說，將在明年底前切斷所有類似開發者資訊共享，但顯然未排除設備製造商。柏克萊加大隱私研究員(Serge Egelman)說：「你可能會想，臉書或設備製造商是值得信任的，但問題是當這些設備蒐集愈來愈多的數據，若它們能存取App資料，恐造成嚴重的隱私或安全危機。」

臉書官員受訪時澄清，相關數據應用都符合隱私政策、FTC協議和臉書承諾使用者的內容，並稱數據共享夥伴協議只能取用受限範圍的使用者資訊，絕無資訊濫用之虞。官員說，臉書認為裝置夥伴是臉書的延伸，為20多億用戶服務。臉書平台負責人阿齊邦(Ime Archibong)澄清，「夥伴的運作模式與App開發商使用平台的方式迥異」。但紐時記者實測發現，臉書夥伴與第三方獲取用戶資訊的方式相同，且就算使用者拒絕第三方存取資訊，臉書夥伴仍可取得相關資料。紐時記者就此詢問臉書軟體工程師和安全專家，他們都對於夥伴協議能跨越分享限制感到訝異。

FTC首席技術專家索塔尼(Ashkan Soltani)說：「這就像安裝了有鎖的門，但鎖匠卻把鑰匙給了所有人，讓他們能在未經主人同意的情況下自由進出。」

Facebook資安

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