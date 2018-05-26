GDPR上路首日有人提告 美新聞網站屏蔽

2018-05-26 07:38 中央社 維也納／布魯塞爾25日綜合外電報導



歐洲個資新法今天生效，已有民眾迫不急待伸張新法賦予權利，對用戶個資處理方式違規的企業提告。為免糾紛，「洛杉磯時報」等美國新聞網站暫時對歐洲讀者屏蔽。

歐洲聯盟（EU）開始實施的通用資料保護規則（GDPR）。 路透 分享 facebook

路透社報導，歐洲聯盟（EU）開始實施的通用資料保護規則（GDPR），對於企業搜集和使用用戶的個人資料，賦予民眾更大決定權限。

奧地利運動人士施倫斯（Max Schrems）今天以違法運作為由，對谷歌（Google）、臉書（Facebook）、Instagram（IG）和WhatsApp等網站和社群軟體提告。他聲稱這些服務要求使用者只能接受強制的隱私權條款，否則必須完全放棄使用。

施倫斯在向歐洲數個法院提告前受訪時表示，這種只能「接受或拉倒」的方式，違反GDPR讓民眾可自由選擇是否允許企業使用他們的個資。

施倫斯說：「應該提供『是或否』的選項。許多這些企業現在強迫你同意他們的隱私政策，這完全違反法律。」

GDPR不僅大幅修改網路興起前訂定的歐盟個資保護法，更重要的是，對違規企業最高可課處達全球營收4%的罰金，幾乎和反壟斷罰金規模相當，以Google為例，可能高達數十億美元

奧地利資料保護局（Data Protection Authority）局長暨歐洲資料保護委員會（European DataProtection Board）主席傑利尼克（Andrea Jelinek）表示，她預期一旦GDPR開始在歐盟28個成員國生效，將冒出訴訟。

法新社則報導，若干美國主要新聞網站今天對歐洲讀者屏蔽，包括「洛杉磯時報」（LA Times）、「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）、紐約「每日新聞」（New York Daily News）、「巴爾的摩太陽報」（Baltimore Sun）和「奧蘭多前哨報」（OrlandoSentinel）。它們屬於同一家媒體公司Tronc。

這些新聞網站今天都對歐洲讀者顯示相同訊息：「很遺憾，我們的網站目前在大多數歐洲國家無法顯示。我們正在解決這個問題，並努力研究能讓我們在歐洲市場提供全方位數位服務的選項。」

李氏企業公司（Lee Enterprises）擁有的美國地方報紙，包括「聖路易郵訊報」（St. Louis PostDispatch）和「亞利桑那每日太陽報」（ArizonaDaily Sun），今天也對歐洲讀者屏蔽。公司網站寫道，在GDPR生效的歐盟國家，目前無法提供讀者瀏覽權限。