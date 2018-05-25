隱私權政策線上產生器 中英文範本免費下載

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歐盟一般資料保護規範（General Data Protection Regulation，GDPR）即將在今年五月 25 日正式上路，最近會發現不少網路服務或企業趕在最後期限陸續更新隱私權條款，可以想見受影響的層面相當廣泛。無論你是不是位於歐盟內的國家，只要顧客或使用者來自歐盟地區就會受到 GDPR 規範所保護，另一方面歐盟時常是其他國家法令的先驅，未來在其他國家修法時可能會作為參考，可趁此機會重新審查一下網站、服務或應用程式的隱私權條款。

對於不是從事法務或法律工作的朋友來說，逐條檢視隱私權政策（Privacy Policy）顯得有點吃力，要自己擬定出完整內容算得上天方夜譚，還好網路上已有「隱私權政策範本」可以免費下載使用，只要稍微修改就能為你的網站或公司建立隱私權政策頁面，用以保障自身權益。

本文要介紹的兩個網站分別提供中英文版的隱私權政策範本，中文部分來自 LYRASOFT，是一份以《政府網站版型與內容管理規範》為基礎的隱私權政策範本，稍微調整過並移除不適用於一般企業的項目，任何網站只要將此範本加上自己的網站名稱即可使用。值得一提的是中文隱私權條款範例也開放至 GitHub ，定期更新維護力求更臻完善。

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英文的隱私權政策來自 PrivacyPolicies，這是一個免費的隱私權政策產生器，只要依照網站步驟、以實際情形選擇網站現況（包括是否商業化、資料收集、更新等等），最終就能產生一份英文隱私權條款，這項服務完全免費，產生後還能托管於該網站中，以連結方式使用。

網站用隱私權政策範本中文版

STEP 1

開啟中文隱私權條款範例 GitHub （或直接到網站）就能找到完整內文，針對第一段「○○網站」修改成你的網站名稱即可套用，當然內文部分還是必須自己逐條檢視一下，看看有沒有疏漏或是不足的部份，只要照著這份架構的幾個主要項目應該就沒問題。

自己在網站中開一個新的頁面，命名為「隱私權政策」或 Privacy Policy，將範本完整複製貼上，別忘記在網站選單裡加入連結到隱私權政策的頁面。

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網站也提到如果需要隱私權條款模版的英文版本，可參考 MDN 隱私權政策制定指南或 https://github.com/flamsmark/privacy-policy-template ，兩個鏈結都來自 Mozilla。

PrivacyPolicies 線上產生英文隱私權政策

如果你需要的是英文版的 Privacy Policy，那麼這個網站可以線上產生，依照你勾選的各個項目和條件不同，也會產生不太一樣的結果。

STEP 1

開啟 PrivacyPolicies 從首頁右側填入你的網站網址、網站名稱，按下「Generate My Privacy Policy」後開始進入設定畫面。

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STEP 2

接著選擇你是不是商業網站，如果網站是由商業公司持有，或有販售產品、服務或廣告等等項目，就點選第一個，若是一般個人部落格或非商業性質的網站請選擇第二個選項。

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STEP 3

第三個步驟是資料收集的細項設定，英文不會太複雜，主要是以問答方式讓使用者勾選，針對你的網站現況選取，包括會收集使用者資訊的時機、當建立帳戶或在網站訂購商品時會要求填入那些資料，還有你收集使用者資訊會用於那些目的等等。

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STEP 4

還會有透過 Email 聯繫使用者的時機、選擇符合網站的情況、當隱私權政策更新時會如何通知使用者，依照你的網站現況選擇即可。

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STEP 5

最後，PrivacyPolicies 會要求使用者填入 Email，按下「Submit」送出可以立即收到郵件，點選信中的確認鏈結啟用帳號，應該就會自動登入此服務。

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從控制台找到剛才建立的隱私權政策鏈結，如果你不想複製到自己網站上，也可透過鏈結方式連到 PrivacyPolicies 托管的頁面，網頁提供了超連結語法和預覽。

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如果你想將隱私權政策放入自己的網站使用，可以切換到 Privacy Policy 頁面查看全文，同時也提供 HTML 原始碼和純文字版本，總之就是挑自己需要的使用，但如同前面提到的，使用前務必要再次重新檢查、確認所有政策條文是不是符合需求，也可自己適度調整修改。

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值得一試的三個理由： 1.因應歐盟 GDPR 上路，網站應加入隱私權政策頁面 2.中英文隱私權政策範本免費下載，稍作修改就能套用 3.線上產生器透過互動方式產生可符合網站的隱私權政策

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫，聯合新聞網獲授權轉載。》