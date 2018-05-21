低調碼是什麼？兩工具還原鄉民、臉書社團低調縮網址

分享 facebook

低調是 PTT 或網路論壇經常用到的名詞，不過不是字面上的意思，通常在分享一些敏感或無法公開的資料時會特別隱藏起來，例如以「ASCII 上色」方式讓網址不容易被發現，後來這招變得沒什麼用，因為 PCMan 或其他軟體會將鏈結標示出來，就有人想到透過縮網址方式改寫鏈結，僅留下最後那一段網址，就是俗稱的「低調碼」，有經驗的網友單從低調碼長度或格式就能知道是那一家的短網址服務，猜不出來也有工具可以幫忙。

現在「低調碼」普遍被使用於 Facebook 社團或粉絲頁面，因為在臉書分享奇怪的鏈結很容易被檢舉，輕則貼文被移除、網址打不開，嚴重的話甚至會封鎖帳號，大家都非常「小心」。透過低調碼將鏈結轉換為一串文字，就不容易被 Facebook 自動化程式發現，如果你在臉書上看到一串文字，但又不是點了就打開的鏈結，你需要利用轉換工具將鏈結還原回去。

本文要來介紹「低調碼」還原工具，一個是線上版、一個是 Chrome 擴充功能，兩者功能差不多，但在支援的短網址服務有些許差異，就我的使用經驗來說「鄉民低調碼還原」線上版比較容易失敗，會遇到解不出來或是判斷錯誤的問題，若你是使用 Google Chrome 瀏覽器或許可以考慮下載免費擴充功能「Mega 低調碼」。

以下我就使用低調碼 nangzml 來做範例測試，這是我透過 tinyurl（俗稱台泥）產生的短網址，其他還支援包括 0rz.tw（數字 0 不是 O）、Ppt.cc 和 goo.gl。

線上版：鄉民低調碼還原

STEP 1

如果你要用網頁工具直接還原線上碼，最簡單的方法是「鄉民低調碼還原」，只要打開網頁、把低調碼複製貼上，它就能辨識出是那一家的縮網址！輸入後不用按任何鍵，底下會顯示還原後的網址。

支援的服務包括 0rz.tw、tinyurl.com 和 Ppt.cc。

分享 facebook

若你喜歡這個網站，網站還提供 IE/Firefox、PCMan 和 Google Chrome 適用的還原套件，只要下載後依照說明就能更快還原低調碼。

分享 facebook

外掛版：Mega 低調碼

網站鏈結：從 Chrome 線上應用程式商店下載

STEP 1

以 Google Chrome 開啟「Mega 低調碼」擴充功能頁面，點選「加到 Chrome」免費下載安裝，安裝後會在右上角工具列顯示一個香蕉的圖示，點選不會有效果，功能主要是在滑鼠右鍵選單。

分享 facebook

STEP 2

遇到低調碼時，以滑鼠選取低調碼然後按下滑鼠右鍵，點選「Mega 低調碼」會自動辨識、開啟對應的短網址鏈結，非常簡單！Mega 低調碼支援的縮網址有三種常見服務：0rz.tw、goo.gl 和 tinyurl.com。

分享 facebook

值得一試的三個理由： 1.低調碼是什麼？不知道的話請看本文 2.透過線上版工具或 Chrome 擴充功能輕鬆還原 3.支援 tinyurl、0rz.tw、goo.gl 和 ppt.cc 縮網址服務

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫，聯合新聞網獲授權轉載。》