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你聽到Laurel還是yanny？ 網友激戰氣到拔掉耳機

2018-05-17 10:53聯合新聞網 綜合報導

先前網路上曾因為一件洋裝到底是「白金」還是「藍黑」的顏色讓網友吵成兩派，現在出現了「聲音版」的洋裝顏色問題，網路上一段視頻中不斷重覆播放著某個單字，但究竟是播放「Laurel」還是「yanny」讓兩派網友快被逼瘋了。

網路上有段影片不斷重覆敘述著某個單字，並要大家投票到底是聽到「Laurel」還是「yanny」，細看網友的回覆聽見「Laurel」或「yanny」的朋友都不少，但也有人「兩個都有聽到」；不少網友提供兩種都聽見的方法，但效果卻因人而異，「把耳機開最大聲，戴起來聽是Lauel，沒戴的話就是yanny」、「同事聽歌時我同時搭配著播，出來的跟我原本聽得不同」、「用電腦跟手機播出來的不一樣」、「怎麼聽都聽不到另一個，怒拔耳機」。

也有原本下午聽到是「Laurel」的網友，晚上在聽就變成了「yanny」而且再也回不去「Laurel」了，有網友實測用GOOGLE翻譯的語音輸入，結果會顯示「Laure」，而也有人說「兩個都聽到了。推測應該是音響設備造成的差別.. 一個偏中高音 Yanny，一個偏低音 Laurel 」。

《紐約時報》訪問了加州大學洛杉磯分校聲音感知實驗室的啟曼（Jody Kreiman），她猜測爭議可能源於其聲學模式處於兩字的發音中間，不過提醒需要更多分析才能找到答案。亞利桑那大學語音聲學和生理學實驗室的史多利（Brad Story）則向《國家地理雜誌》表示他頗肯定原本錄音是「laurel」。但為測試其的可能性，他錄下自己讀出兩字的聲音，並發現有相似的聲音模式，因此判斷是原片音軌不夠清晰，留下由大腦詮釋的空間，才引起爭議。

影片不停播放某個單字，要求大家投票聽到「Laurel」還是「yanny」，但兩派...
影片不停播放某個單字，要求大家投票聽到「Laurel」還是「yanny」，但兩派網友聽到的結果卻不一樣。圖／翻攝自臉書垃圾文界的一位美少年粉絲專頁影片
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