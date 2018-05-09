Gmail將具智能寫信功能 幫你自動寫完整封信

2018-05-09 23:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



Google將為旗下廣受歡迎的電子郵件服務Gmail加入「智能寫信」（Smart Compose）功能，協助用戶自動寫完整封信。

Google現已在蒐尋功能中使用類似的人工智慧（AI）功能，用戶只要在該蒐尋引擎的蒐尋欄中輸入關鍵字，AI就會自動完成（autocomplete）之後的字。Google將用於Gmail的智能寫信功能不僅能辨別用戶正打算撰寫的內容，還會預測整封信的內容。

Google產品主管藍伯特（Paul Lambert）說：「從你的問候語到結尾（以及中間的常用片語），智能寫信功能都會推薦信件內會用到的完整句子，你因此可以輕鬆撰寫草稿…智能寫信透過省略重複性高的寫作，幫你省時間，也能降低拼字和文法錯誤。它甚至也能推薦相關的上下文語句。」

這項功能會在後台操作，掃描郵件內容並辨識類似星期幾、時間、日期等資訊。如果用戶看到智能寫信功能跳出不錯的推薦用語，只要按下空白鍵，便能保留此用語。