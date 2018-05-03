科幻、恐怖電影先驅 Google用360度環景動畫紀念喬治．梅里愛

今天的Google塗鴉，是為了紀念法國魔術師，同時本身也是首度將多重曝光、低速攝影、淡入淡出，以及手工著色等特效技巧用於電影拍攝的導演喬治·梅里愛 (Georges Méliès)，特別藉由360度環景動畫內容呈現其一生成就。

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除了是將特效拍攝技巧用於電影的先驅，喬治·梅里愛同時也是最早創作科幻電影作品的導演，其所拍攝的《月球旅行記 (A Trip to the Moon)》與《奇幻航程 (Le voyage à travers l'impossible)》均被列為重要的早期科幻電影，而《月球旅行記》電影中太空艙擊中月球臉龐的鏡頭，更是已知最早的定格動畫呈現。同時，喬治·梅里愛更是早期投入拍攝恐怖電影的先驅，本身還是一名受過專業訓練的魔術師。

由於早期電影幾乎是一鏡到底的拍攝模式，但喬治·梅里愛首度採用停機再拍的手法，讓電影劇情能有更多轉折變化，同時也採用多重曝光、低速攝影、淡入淡出，以及手工著色等技巧，讓電影拍攝模式可以更加多元，並且使劇情有更多張力表現，成為後來許多電影拍攝手法重要基礎。

為了紀念喬治·梅里愛，Google此次與位於巴黎的法國電影園 (The Cinémathèque Française)合作打造全新Google數位美術館展覽內容，讓使用者能更容易透過手機、平板或PC裝置了解喬治·梅里愛的生平事蹟。

此外，使用者也能透過Google焦點故事，搭配Cardboard Viewer或Daydream View觀看此次Google特別製作的喬治·梅里愛生平故事，或是透過Oculus Rift、HTC VIVE觀看 (搭配Steam或Viveport服務下載內容)，甚至使用者也能直接透過滑鼠滑動此次提供的YouTube影片內容進行觀看。