「牡羊請按讚」…臉書打擊互動誘餌 累犯觸及率將狂降

2018-04-26 21:26 中央社 台北26日電



Facebook宣布從本週起，無論發布者是一般用戶還是粉絲專頁，只要是使用互動誘餌的貼文，其觸及率都會降低。 美聯社 分享 facebook

臉書（Facebook）今天祭新招打擊引誘用戶按讚或分享貼文的「互動誘餌」，未來幾週將開始執行更嚴格的反制措施，讓累犯的粉絲專頁觸及率大幅下降。

Facebook上的某些垃圾貼文用盡方法刺激用戶按讚、分享、留言或採取其他動作，例如「牡羊請按讚」，藉此增加貼文的互動率。由於Facebook動態消息演算法的運作方式是獲得越多互動的內容可觸及更多用戶，這種稱為「互動誘餌」（engagement bait）的手法就是利用這個特性來提高觸及率。

因此，Facebook宣布從本週起，無論發布者是一般用戶還是粉絲專頁，只要是使用互動誘餌的貼文，其觸及率都會降低。

為了促進更真實的互動，Facebook 團隊審查了數十萬則貼文並進行分類，讓機器學習模型根據這些資料，偵測不同類型的互動誘餌，動態消息將減少顯示使用這類手法的貼文。

在接下來幾週，針對累犯的粉絲專頁，Facebook將祭以更嚴格的反制措施，其貼文觸及率將大幅下降，防止他們有系統地透過互動誘餌，在動態消息不當取得觸及率。降低粉絲專頁觸及率的措施將在未來幾週陸續開始執行，讓發布商有時間調整現行作法，以免在貼文中不慎使用互動誘餌。

Facebook強調，只會針對違反動態消息價值的貼文降低觸及率。Facebook最近也針對點擊誘餌標題和導向網頁體驗不佳的連結採取類似處置，希望能減少傳播垃圾訊息、駭人聽聞或誤導性內容。

值得注意的是，向用戶尋求協助、意見或建議的貼文，例如發布失蹤兒童通報資訊、為慈善事業募款、尋求旅行建議，將不會受到此次更新的影響。