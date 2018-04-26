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新版Gmail便更簡潔、直覺 加入信件有效開啟時間與更聰明管理介面

2018-04-26 11:16楊又肇

先前已有消息曝光的新版Gmail，稍早由Google正式說明更新細節，其中包含採用更加簡化的全新外觀，同時加入游標懸浮停在信件標題上即可處理封存、刪除、標示已讀，或是晚點再看，甚至在信件標題下也會直接顯示夾帶附件，以及提醒使用者回信或追蹤進度，而針對企業用戶也加入設定信件有效開啟時間與更顯著的安全防護功能。

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在Google I/O 2018正式展開前，Google如預期地宣布更新Gmail，並且像先前提前曝光般加入進一步簡化的全新外觀，讓使用者能更直覺使用Gmail服務。

在新版本裡，使用者透過游標懸浮停在信件標題上，即可處理封存、刪除、標示已讀，或是設定晚點再看，避免開啟通知功能不小心透露信件已讀的狀態。同時，新版Gmail也加入信件標題下方顯示夾帶附件，以及可在標題後方顯示提醒使用者回信，會是記得追蹤信件討論內容進度的提示，同時也同樣支援導入人工智慧的自動回覆功能。

而針對重要信件功能，新版Gmail將會透過分析信件是否標示重要、打星，或是依照信件往返頻率等條件，依照信件內提及日期等內容適時提醒使用者，另外則是會針對許久未開啟的廣告信、電子報內容詢問是否退訂，避免此類信件內容佔用Gmail空間。

至於針對企業用戶部分，新版Gmail則是進一步強化信件加密、加強釣魚信件或夾帶病毒信件等惡意攻擊防護，並且讓使用者可將信件設定有效閱讀時間，一旦收件者開啟信件且超過設定時限，信件內容就無法再次開啟。

由於一樣是針對全球地區釋出更新，因此不同地區、不同使用者獲得更新時間應該也都不一樣。

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Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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