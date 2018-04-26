蘋果存個資 用戶提要求可下載副本

2018-04-26 11:15 中央社 紐約25日專電



社群網站臉書洩漏用戶個資引發眾怒，不少網友關心科技業者究竟掌握多少個人訊息。美媒報導，蘋果公司用戶只要在線上提出要求，可取得個資副本，但流程繁瑣且耗時較長。

圖／pixabay 分享 facebook

財經媒體CNBC報導，和臉書與Google相比，蘋果公司（Apple）掌握的用戶個資較少，沒有儲存定位資料等訊息。但長期使用播放軟體iTunes的用戶會發現，蘋果鉅細靡遺記載用戶下載應用程式（app）、音樂和購買裝置等紀錄。

臉書與Google開放用戶下載個資副本，蘋果也提供類似服務，只不過流程稍微繁瑣，耗費時間也較長。

如想得知蘋果掌握哪些個資，可上蘋果（台灣）官網，點選首頁最下方的「隱私權政策」，新開啟網頁中的「存取個人資訊」部分，提及用戶可透過區域「隱私權聯絡表格」提出存取、修正或刪除要求。

進入隱私權聯絡表格頁面後，在下拉選單中選擇「隱私權問題」，選取所在地區，並填寫姓名、電子郵件等資料，註明想要下載個人資訊副本。送出表格後，蘋果的隱私權團隊將回覆，要求用戶提供Apple ID、已註冊產品序號等資料，以確認身分。

報導指出，從提出要求到蘋果寄出個資副本，花了6天時間，比從臉書和Google取得個資副本的時間長。蘋果寄出個資副本的郵件包含一組密碼，可用來開啟加密的壓縮檔。

除了軟體下載與更新、產品購買紀錄，蘋果也會儲存用戶每次聯繫蘋果支援的內容。如有產品維修，蘋果也會記載受損產品與序號，以及零件更換資料。

據報導，蘋果提供的個資副本沒有顯示訊息與定位紀錄，也沒有用戶曾點選的廣告或個人照片備份。

蘋果的官方回應是，透過通訊軟體iMessage和FaceTime進行的對話，受端對端加密保護，只有收發方能看見或閱讀，蘋果無法解密。此外，蘋果也不以任何可識別的形式，儲存和顧客定位、地圖搜尋或與數位秘書Siri對話相關的資料。