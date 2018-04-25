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Facebook審查檢舉靠他們 年底上看2萬人

2018-04-25 22:57中央社 台北25日電

Facebook主管透露，負責審查檢舉的社群營運團隊目前約1萬5000人，預計今...
Facebook主管透露，負責審查檢舉的社群營運團隊目前約1萬5000人，預計今年底達到2萬人。 歐新社
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Facebook（臉書）今天宣布擴大申訴機制，讓用戶可以針對貼文審查的結果提出申訴；Facebook主管透露，負責審查檢舉的社群營運團隊目前約1萬5000人，預計今年底達到2萬人。

Facebook今天首次對外分享「社群守則」的內部準則，同時推出申訴機制，讓用戶從今天起可以針對因裸露或性行為、仇恨言論和暴力而被移除的內容提出申訴。

Facebook亞太區內容公共政策經理哈拉瑞（SimonHarari）今天接受中央社專訪表示，Facebook透過技術和社群檢舉的混合方法，找出違規內容，這些檢舉會交由社群營運團隊（Community Operations team）進行24小時全年無休的審查，團隊涵蓋40種語言人才，包括中文。

哈拉瑞指出，目前Facebook有7500位內容審查人員，較去年同期增加40%；負責審查檢舉的社群營運團隊整體約1萬5000人，且持續擴編，預計今年底將達到2萬人。

雖然哈拉瑞不願透露Facebook有多少人負責審查中文內容，但他強調，中文包含國語、廣東話等語言，團隊中有許多成員熟悉中文，持續審查相關內容，Facebook也運用各種技術來優化審查過程。

他進一步表示，Facebook努力擴大申訴機制，讓用戶可以提供更多資料，協助Facebook做出正確決定，未來用戶也能針對被檢舉或遺漏的內容提出申訴，預計今年底前推出。

一起接受中央社專訪的Facebook香港及台灣公共政策總監陳澍指出，今年5月Facebook將在德國、法國、英國、印度、新加坡和美國等地推出Facebook系列活動，與各地專家進行最直接的對話，台灣相關活動預計於6月或7月舉辦，將與台灣的公民團體、非政府組織座談，針對社群守則的調整進行溝通。

陳澍也提到，有些國家舉行選舉活動時，Facebook內部會成立跨部門小組，從內容政策、公共政策、選舉網路安全小組等部門調派人手，希望在選舉期間針對違反社群守則的檢舉內容，做出更快速的反應。

針對假新聞的處理方式，陳澍表示，Facebook與台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）一直保持良好溝通，從去年開始，Facebook也和台灣公民團體有很好的溝通，其中台灣媒體觀察教育基金會最近獲得Facebook資助，將是台灣首家與Facebook合作進行新聞素養研究的公民團體。

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