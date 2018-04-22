美食是下一個大事？YouTube共同創辦人陳士駿的美食直播平台悄悄關閉

2016年表示「美食是下一個大事」，由YouTube共同創辦人陳士駿於後續成立整合YouTube、Twitter、Instagram社群資源的美食直播平台Nom，稍早已經悄悄關閉。

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以「人類享受美食時發出的聲音」作為命名，並且由YouTube共同創辦人陳士駿再次創業成立的美食直播平台Nom，稍早已經悄悄地關閉服務，同時官方Twitter帳號也已經切換為私密狀態，同時也不再做更新，同時在Facebook官方粉絲團頁面最後一次更新時間則是去年3月4日。

而Nom服務平台原本使用網域名稱「NOM.com」，目前也轉向以150萬美元價格求售的namerific網域名稱賣場，顯然陳士駿已經計畫將這個曾經標榜結合YouTube、Twitter、Instagram社群資源，藉由線上直播魅力吸引各類美食相關實況煮、知名廚師製作內容，希望以此創造如同遊戲帶動Twitch流量般的網路擴展效益。

不過，或許是因為美食群眾規模相對受限，同時同性質內容的重複性過高，甚至包含YouTube、Twitch等既有線上影音、直播平台也有類似族群創作相同主題內容，使得Nom平台的發展空間受限。只是悄然關閉，而未有具體原因說明，加上陳士駿等人似乎也未對此透露進一步說法，或許也讓眾人有不少疑問。

主打美食直播為特色的Nom平台，最早是在2016年3月對外宣布啟用，當時更從外部獲得約470萬美元融資，其中包含以《江南Style》迅速在YouTube平台走紅的韓國歌手PSY (朴載相)、曾經獲得2014年奧斯卡最佳男配角獎項的美國演員Jared Leto投資金額，並且由陳士駿擔任技術長，前YouTube工程負責人Vijay Karunamurthy則擔任執行長職位。

在與Chad Hurley共同創辦YouTube，並且於2006年10月以16.5億美元將YouTube轉售給Google，而陳士駿與Chad Hurley均加入Google任職，其後則在2009年離開Google，並且與Chad Hurley再次成立新創孵化器AVOS，但隨後又再次回到Google加入Google Ventures部門擔任駐點創業家，2015年11月則忠於個人仍偏好自己投入創業想法，再次選擇離開Google，進而成立以美食直播為主題的Nom服務平台。