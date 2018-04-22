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拚最後一戰 丁守中：參選北市長第2名就永久退出政壇

許久未有消息的Flickr 確認併入線上付費影像存放服務SmugMug

2018-04-22 14:59楊又肇

在Yahoo網路事業與AOL合併成為Oath之後，並沒有太多消息更新的Flickr，在不少人認為可能面臨易主情況下，終於證實由同樣提供線上相片存放服務的SmugMug收購。

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相比Flickr開放所有使用者免費使用形式，SmugMug主要針對專業影像工作者以付費訂閱形式使用，而將Flickr收購併入旗下服務，預期將使SmugMug可增加更多影像專業工作者使用，同時也能讓Flickr銜接更大發展機會。

SmugMug並未透露實際收購Flickr的金額，但強調現階段並不會將SmugMug與Flickr服務整併，因此未來Flickr依然將維持品牌獨立運作，既有消費者依然可維持使用原本Flickr登入方式使用服務 (現階段依然可透過Yahoo帳號系統登入)，同時原本上傳照片也不會受到影響。

此外，免費版Flickr所提供的線上1TB儲存容量依然維持保留，而付費版Flickr Pro的使用費用也暫時不會改變，SmugMug透露接下來將會讓Flickr服務存放照片慢慢移轉到旗下伺服器，但實際網路連結並不會因此改變，因此包含連結分享、嵌入引用都不會受影響。

Oath

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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