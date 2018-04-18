LINE改版推視訊通話新功能 用臉玩遊戲

2018-04-18 13:48 中央社 台北18日電



通訊軟體LINE。 聯合報系資料照／記者張芮瑜攝影 分享 facebook 通訊軟體LINE今天宣布，在最新的8.5.0版本中推出可以在視訊通話裡遊玩的免費遊戲Face Play，在一對一的視訊通話中，運用臉部與表情就能與對方玩遊戲。

Face Play首波推出2款新遊戲「怪獸擊滅砲」與「BT21模仿秀」。「怪獸擊滅砲」畫面上會不斷出現怪獸泡泡，用眼睛、並張開嘴巴進行瞄準，成功瞄準的時候，該怪獸泡泡即可消除。「BT21模仿秀」運用臉部模仿框框內BT21角色的表情與方向，模仿成功時，就可消滅BT21角色泡泡。

只要視訊通話雙方手機更新到LINE 8.5.0以上版本，在一對一聊天室中的下方選單按下Face Play，或點選視訊通話中的Face Play按鍵，即可開始玩遊戲。遊戲結束後，系統將主動提供對戰螢幕截圖讓用戶回味。

要注意的是，使用Face Play僅限LINE的第一裝置，也就是手機，自其他裝置例如iPad登入會無法使用。另外，Face Play目前僅支援一對一視訊通話，且手機作業系統須為iOS 6以上、Android OS 4.4以上版本。針對Android裝置，可以用錄影功能來分享與保存FacePlay遊戲過程。