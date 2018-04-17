臉書證實 帳號登出後仍會蒐集用戶資料

2018-04-17 16:04 中央社 舊金山16日綜合外電報導



臉書證實，人們即使登出臉書、甚至沒有臉書帳號，臉書也會蒐集他們的資料，但強調絕不販售用戶個資。 美聯社 分享 facebook

臉書（FB）近期因不當處理用戶個資醜聞纏身，公司今天證實，人們在社群媒體以外時，即使登出臉書、甚至沒有臉書帳號，臉書也會蒐集他們的資料，但強調絕不販售用戶個資。

法新社報導，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）上週赴國會作證時已經說明，臉書會蒐集用戶檔案以外的資料。

公司產品總監巴塞爾（David Baser）在臉書部落格上說：「當你造訪了使用我們服務的網頁或應用程式，就算你登出FB或沒有FB帳號，我們依然會收到你的資料。」

他又說：「這是因為其他應用程式和網站並不知道誰在用FB。」他並強調，祖克柏赴國會作證當天無法回應的10幾個問題，公司都持續補充回應。

巴塞爾並說，當用戶透過臉書帳號登入其他網站或應用程式，「很多」網站和程式會利用臉書服務，鎖定用戶曝光特定的內容和廣告。這些服務包括用戶「讚」和「分享」的資料，以及臉書的廣告及演算工具。

但他強調，這種做法應用很廣泛，谷歌（Google）和推特（Twitter）等公司都在做一樣的事。

文章寫道：「每當你造訪這些網站和應用程式，它們大多都會將相同資訊同時傳給多家公司。」

他表示：「臉書取得這些資料作為3個主要用途：提供服務給這些網站和應用程式、改善臉書安全和保障、強化自家產品和服務。」「我想明白地說：我們不賣用戶資料。句點。」