臉書直播滿2週年 分享5大技巧

2018-04-16 14:19 中央社 台北16日電



為慶祝Facebook（臉書）直播功能推出滿2週年，Facebook今天分享包括和朋友一起直播、有趣的特效及濾鏡、使用電腦直播、創造短暫的直播視訊、在社團中直播等5個使用技巧。圖片來源/StockSnap.io 分享 facebook 為慶祝Facebook（臉書）直播功能推出滿2週年，Facebook今天分享包括和朋友一起直播、有趣的特效及濾鏡、使用電腦直播、創造短暫的直播視訊、在社團中直播等5個使用技巧。

自2016年開始，每天在Facebook上進行直播的數字逐年平均上升1倍，目前每天總共有35億則直播視訊，預估直播數將會持續增加。去年在已認證的發布商粉絲專頁上，每天平均播放的直播上升了1.5倍。

Facebook發現，台灣也有越來越多用戶透過Facebook直播與親朋好友互動，不論是全國關注的世大運或花蓮地震現場直播視訊，或是日常的廚藝教學直播影片，Facebook直播為所有台灣的用戶帶來即時、多元的社群體驗。

為了慶祝Facebook直播推出滿2週年，Facebook分享5個使用技巧，幫助人們探索更多關於直播的有趣功能。

第一，用戶可以邀請任何地方的朋友一起加入直播視訊，當直播開始時，直播主可以選擇一位朋友或任一個在直播視訊中留言的人，邀請加入一起直播。直播主可以選擇人像模式，被邀請加入直播的人便會出現在較小的影片框格中；或是選擇景觀模式，被邀請加入直播的人影像會顯示在直播主的旁邊。

第二，當用戶開始用行動裝置直播時，可以直接點擊螢幕左下方的魔杖圖示，套用面具或濾鏡。用戶也有許多特效選擇，例如擴增實境的面具可以隨著用戶的動作及臉部表情，顯示出特效。

第三，如果用戶希望直播可以進行的更穩定或外接其他硬體設備，例如相機或其他串聯軟體，也可以使用電腦進行直播。

第四，用戶可以選擇在限時動態中直播視訊。從行動裝置上操作時，可以點擊新增限時動態，然後選擇直播的選項；開始直播後，用戶可以選擇將直播影片在接下來24小時內儲存於限時動態，或發布至個人動態時報上。

第五，用戶可以只在指定的社團或活動中進行直播。不論是桌上型電腦或行動裝置，當用戶參與一個社團或活動時，可以在選擇要發布的選項中，點擊開始直播，只有在同一個社團或活動的人們可以觀賞直播。（編輯：張良知）